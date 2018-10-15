وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري أحمد عبد الوارث، صباح يومه الاثنين، عن عمر ناهز 71 عاما، إثر إصابته بأزمة صحية.
وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن سبب وفاة أحمد عبد الوارث هو إصابته بعدة أمراض، من بينها الضغط والسكري.
ورحل الفنان المصري إلى دار البقاء، تاركا وراءه حوالي 150 عملا فنيا، آخرها مسلسل “أرض جو” الذي عرض في رمضان المنصرم.
يذكر أن الفنان الراحل، قد تزوج قيد حياته من الفنانة الراحلة سعاد نصر، وانفصل عنها قبل أن توافيها المنية.
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