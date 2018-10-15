شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصر.. إحباط سلسلة من العمليات العدائية.. ومقتل 9 إرهابيين بطريق “أسيوط ـ سوهاج” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

كشفت وزارة الداخلية المصرية من خلال بيان صادر لها اليوم الإثنين، إحباط سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت الهامة والحيوية بالبلاد، ومقتل 9 إرهابيين بالمنطقة الوعرة الكائنة بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوى الغربي.

قال البيان إن معلومات قطاع الأمن الوطنى، أكدت تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بكهف جبلى بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوى الغربى بدائرة مركز الغنايم، وحيازتهم أسلحة نارية متنوعة، وقيامهم بإعداد عبوات متفجرة، واعتزامهم التحرك خلال الفترة القادمة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت الهامة والحيوية بالبلاد.

تم التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لمداهمة الكهف المشار إليه فجر اليوم الإثنين، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات.

أسفرت عمليات تمشيط المنطقة عقب ذلك عن العثور على 9 قتلى من العناصر الإرهابية “جار تحديدهم”، كما عُثر على 6 بنادق آلية عيار 7,62×39مم، وكمية من الطلقات، و2 عبوة متفجرة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.‎