حاكم الشارقة ووزير التعليم يشيدان بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض فرانكفورت للكتاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 14 أكتوبر 2018 10:03 صباحاً - زار الشيخ سلطان القاسمى، حاكم الشارقة، جناح مجلس حكماء المسلمين فى معرض فرانكفورت الدولى للكتاب، الذى انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضى، بمشاركة أكثر من 7 آلاف ناشر وعارض من مختلف دول العالم.

وتفقد القاسمى أركان الجناح وأبرز الإصدارات المعروضة، مبديًا إعجابه بتميز مطبوعات الجناح وتصميمه ذو الطابع الإسلامى، وبوجود عدد من المؤلفات الإسلامية المتميزة مترجمة إلى اللغة الألمانية، مثل كتاب "مقومات الإسلام" لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "نظرية الحرب فى الإسلام" لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة، وكتاب "الإنسان والقيم" للدكتور محمود حمدى زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وكتاب "100 سؤال عن الإسلام" للشيخ محمد الغزالى، وكتاب "الإسلام.. عقيدة وشريعة" لفضيلة الإمام "محمود شلتوت"، شيخ الأزهر الأسبق.

كما تفقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والسفير بدر عبد العاطى، سفير مصر فى ألمانيا، الجناح، حيث أشادا بما تضمنه من مؤلفات تخاطب الشعب الألمانى بلغته، وتعبر بصدق عن القيم الإسلامية الأصيلة، التى تدعو للسلام والتسامح والحوار، وتفند ما تروجه الجماعات المتشددة من أفكار مغلوطة عن الإسلام وشريعته السمحاء.

ولفت السفير المصرى إلى أن خطابات فضيلة الإمام الأكبر فى البرلمان الألمانى وجامعة مونستر والكنيسة الإنجيلية تركت أصداء شديدة الإيجابية فى المجتمع الألمانى، ما زال تأثيرها مستمرا حتى الآن، مشيدًا بوجود شاشة ضخمة داخل الجناح تعرض باللغة الألمانية مقتطفات لمواقف الإمام الأكبر تجاه قضايا المرأة والمواطنة والحوار والتعايش.

جدير بالذكر أن مجلس حكماء المسلمين شارك فى الفترة الأخيرة فى عدد من معارض الكتب العربية والعالمية، شملت كل من القاهرة والرباط وأبو ظبى وموسكو وجاكرتا وعمان، فى إطار سعي المجلس لنشر الفكر الإسلامى الوسطى، والانفتاح على مختلف الثقافات والأديان، وتبادل الآراء والأفكار مع النخب والمؤسسات الدينية والثقافية عبر العالم.