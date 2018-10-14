وزير التعليم عن مطالبات أولياء أمور بتدريس المستوى الرفيع: سنوفر كونكت بلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 14 أكتوبر 2018 10:03 صباحاً - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تلقيه بعض الرسائل من بعض أولياء الأمور تنادى بضرورة تدريس المستوى الرفيع بل تتظاهر وتقتحم كافة مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال وزير التعليم: قلنا مرارا أن المدارس التجريبية والخاصة لغات تدرس الباقة باللغة الإنجليزية، وكذلك سوف نستبدل كتاب اللغة الإنجليزية Connect المقرر على المدارس الحكومية، فى الترم الثانى، بآخر "مستوى رفيع"اسمه Connect plus.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أحد مجموعات الواتس آب: ليس هناك داعى لمزيد من الجدل أو الهاشتاجات، ولنثق أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق وإتاحة تعليم أفضل لأولادنا جميعا.