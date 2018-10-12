للمرة الثانية.. ميلانيا ترامب تشكر الرئيس السيسى وحرمه على حسن الإستقبال خلال زيارتها مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 12 أكتوبر 2018 11:52 مساءً - وجهت ميلانيا ترامب ، قرينة الرئيس الأمريكى ، الشكر إلى الرئيس السيسى والسيدة إنتصار السيسى ، حرم الرئيس ، على حسن الضيافة والإستقبال خلال زيارتها الى مصر .

ووصفت ميلانيا ترامب، فى تغريدة على " توتير " زيارتها الى مصر الأسبوع الماضى بـ " المذهلة " ، كما نشرت على حسابها الرسمى ، مجموعة من الصور لمنطقة الأهرامات وأبو الهول ، ومراسم الإستقبال الرسمية فى مصر .



