شيخ الأزهر يزور معهد البيرونى للمخطوطات فى طشقند.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 12 أكتوبر 2018 02:41 مساءً - زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الجمعة، معهد البيرونى للمخطوطات فى العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى جمهورية أوزبكستان.

واستمع فضيلته لشرح من مدير المعهد حول أبرز المخطوطات التي يضمها، والآليات المتبعة في حفظ وترميم وتأمين المخطوطات، حيث يضم المعهد أكثر من 26 ألف مخطوطة، إضافة لنحو 40 ألف نقش مطبوع، وقد تم افتتاحه في عام 2017، وهو مزود بأحدث أساليب نسخ وتأمين وحفظ المخطوطات.

وتفقد الإمام الأكبر حجرة المخطوطات الثمينة في المعهد، والتي تضم أجزاء من نسخة نادرة للقرآن، يرجع عمرها لأكثر من ألف عام، وكذلك نسخة من تفسير الإمام عبد القاهر البغدادي، المتوفي في عام 429 هـ، إضافة لمخطوطات تعود إلى العالم الشهير أبي الريحان البيروني.

كان فضيلة الإمام الأكبر قد أجرى أمس سلسلة مقابلات مع كبار المسئولين في أوزبكستان، شملت: الرئيس "شوكت ميرضيائيف"، رئيس جمهورية أوزبكستان، ورئيس الوزراء عبد الله عارفوف، ونعمة الله يولداشيف، رئيس مجلس الشيوخ، فيما تقلد فضيلته الدكتوراه الفخرية من أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، تقديرا لإسهاماته المتميزة وجهوده الدؤوبة في توضيح سماحة الإسلام، وتعزيز ثقافة التسامح والحوار بين أتباع مختلف الأديان والثقافات.

وتأتي زيارة الإمام الأكبر إلى جمهورية أوزبكستان، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس "ميرضيائيف"، وهي تمثل المحطة الثانية من جولة فضيلته الخارجية، التي بدأها من كازاخستان، حيث شارك في افتتاح مؤتمر قادة الأديان، بالعاصمة الكازاخية أستانة.



الإمام الأكبر يزور معهد البيروني للمخطوطات في طشقند



الإمام الأكبر يزور معهد البيروني للمخطوطات في طشقند



الإمام الأكبر يزور معهد البيروني للمخطوطات في طشقند



الإمام الأكبر يزور معهد البيروني للمخطوطات في طشقند



الإمام الأكبر يزور معهد البيروني للمخطوطات في طشقند



الإمام الأكبر يزور معهد البيروني للمخطوطات في طشقند



الإمام الأكبر يزور معهد البيروني للمخطوطات في طشقند



الإمام الأكبر يزور معهد البيروني للمخطوطات في طشقند