شكرا لقرائتكم أول فيديو للحظة القبض على أخطر إرهابي مصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت وسائل إعلام ليبية أول فيديو للحظة القبض على ضابط الجيش المصري السابق هشام عشماوي، وهو أخطر إرهابي مطلوب أمنياً للسلطات المصرية.

ويكشف الفيديو قيام ضباط ليبيين بنقل عشماوي عقب القبض عليه إلى مدرعة عسكرية تمهيداً لنقله لموقع عسكري تابع للجيش الليبي والتحقيق معه.

وأوضح العميد أحمد المسماري، المتحدث العسكري باسم الجيش الليبي، أن العشماوي كان مختفياً في أحد الأحياء الجبلية في درنة مشيرا إلى أنه تم القبض عليه عن طريق تحرير الحي من الإرهابيين، ومنع الإمدادات عنه.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي قد أعلنت القبض على الإرهابي المصري، هشام عشماوي، فجر الاثنين، بمدينة درنة إثر عملية أمنية، فيما طلبت مصر تسليمه لها بشكل عاجل تمهيدا لمحاكمته.

وعثرت السلطات الليبية خلال عملية القبض على عشماوي على زوجة الإرهابي المصري محمد رفاعي سرور وأبنائه.

هشام عشماوي هو ضابط سابق في سلاح الصاعقة بالجيش المصري وكان قائد الخلية الإرهابية التي نفذت هجوم الواحات الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 55 قتيلاً من عناصر الشرطة المصرية قبل عام.

واتهمت السلطات المصرية عشماوي بالضلوع في أغلب الهجمات الإرهابية التي حدثت في مصر، ومن بينها تفجيرات الكنائس في الإسكندرية وطنطا والقاهرة، ودير الأنبا صموئيل في المنيا، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وقضية عرب شركس، وكمين الفرافرة، واستهداف الكتيبة 101. كما اتهم بتأسيس وتدريب خلايا إرهابية في ليبيا ونقله عناصرها لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر وتفجيرات ضد الكنائس واستهداف للأقباط ورجال الشرطة والجيش.