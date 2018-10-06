تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الشعب المصرى العظيم و قواته المسلحة الباسلة بالذكري45لانتصارات أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 10:36 مساءً -

قالت تنسيقية شباب الأحزاب :" تمر علينا اليوم الذكري الخامسة و الأربعين لنصر أكتوبر المجيد ، والذي تجسدت فيه كافة معاني الشرف والفداء في ظل تحديات جسيمة تمر بها الدولة المصرية تمثلت في مكافحة الاٍرهاب و الفكر المتطرف علي نفس البقعة المباركة من أرض سيناء العزيزة وفي حلقة أخري من حلقات التحدي والصمود يصنعها الجيش المصري العظيم في العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨، فنتذكر سويا يوم السادس من أكتوبر ليس فقط للتفاخر بالنصر العظيم و لكن لنؤمن إن وحدة الهدف و تضافر جهود الشعب مع تضحيات قواتنا المسلحة هي سبيلنا للعبور من جديد ".

و أضافت التنسيقية فى بيان لها ،أنه فى مثل هذا اليوم بدأت عملية العبور بعد ستة أعوام من استنزاف العدو تحلت فيها قواتنا المسلحة بقيم الصبر والعمل والتمسك بناصية العلم وحكمة القيادة ،متابعة :"وتضافرت فيها كافة الجهود الوطنية المخلصة لاسترداد الشرف و الكرامة و رد العدوان ، باستعادة قطعة أرض غالية كانت و لا تُزل مطمعا للكثيرين ".

واختتمت تنسيقية شباب الأحزاب بيانها قائلة :" نتقدم بتحية واجبة لكل من يبذل الدم و التضحيات من شهداء و مصابي قواتنا المسلحة البواسل علي مر العصور فهم دوما درعا و سيفا لهذه الأمة ، و تهنئة اعزاز و فخر للشعب المصري العظيم " .