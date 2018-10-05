وزير الصناعة يمثل مصر في الدورة الثالثة للقمة العربية الأوروبية باليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزير عمرو نصار، سيزور اليونان الشهر الجاري، لتمثيل مصر في الدورة الثالثة للقمة العربية الأوروبية.

ويعقد الوزير، على هامش الدورة، لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين في الحكومة اليونانية، وكذا مع مسئولي غرف التجارة والصناعة وعدد من الشركات اليونانية المهتمة بالاستثمار في مصر، بحسب البيان.

والتقى الوزير، مع ميشيل خريستوس سفير اليونان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز وزيادة مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان، خلال المرحلة المقبلة.

وقال نصار، إن الاجتماع بحث إمكانية إقامة تحالف أعمال بين الشركات المصرية ونظيرتها اليونانية للتعاون في مشروعات مشتركة في دول ثالثة، وفقا للبيان.

وتضمنت المجالات التشييد، والبناء، والنقل، والسياحة، والبنوك، والصناعات الطبية، والكيماوية، والغذائية، والأثاث باعتبار اليونان بوابة مصر لدول البلقان ومصر بوابة اليونان إلى الدول الأفريقية والتي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة، بحسب البيان.

وبلغت الصادرات المصرية لليونان 148 مليون دولار خلال خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2018، بينما بلغت الواردات المصرية من اليونان 173 مليون دولار خلال نفس تلك الفترة.

وأوضح الوزير، أن أهم الصادرات المصرية للسوق اليوناني تتمثل في المنتجات الكيماوية والأسمدة، والحاصلات الزراعية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، بينما تعد الحاصلات الغذائية، ومواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونية، والصناعات الغذائية أهم الواردات المصرية من اليونان.

كما أشار نصار إلى وجود 125 شركة يونانية عاملة بمصر بحجم رأس مال مصدر يبلغ 227.65 مليون دولار تتنوع مجالات عملها في قطاعات التمويل، والصناعة، والخدمات، والانشاءات، والسياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى ضرورة زيادة تلك الإستثمارات خلال المرحلة المقبلة من خلال تكثيف الندوات والاجتماعات بين الجانبين للتعريف بفرص الاستثمار في مصر وكذا تكثيف الاجتماعات الثنائية لرجال الأعمال من البلدين.