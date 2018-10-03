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الرئيس السيسى يوفد مندوب للتعزية فى وفاة "طه أبو كريشة"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 3 أكتوبر 2018 12:57 مساءً - أوفد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، العميد عمرو على عبد الحافظ للتعزية فى وفاة المرحومة فتحية الشربينى محمود، والعميد أحمد محمد عيد للتعزية فى وفاة المرحومة صفية محمد محمد الصندلجى، والعميد محمد محمود علام للتعزية فى وفاة المرحوم الأستاذ الدكتور طه مصطفى أبو كريشة، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء والمواساة.

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