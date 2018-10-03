المرور: تعزيز انتشار الخدمات بمحيط الإغلاق الجزئى بمحيط محور اﻷوتوستراد لمنع الزحام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 3 أكتوبر 2018 12:57 مساءً - عززت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، من انتشار العلامات الإرشادية والخدمات لملاحظة حركة السيارات أعلى محور اﻷوتوستراد أثناء إجراء أعمال إنشاءات لمنع الزحام، تقدمت ‏الشركة المصرية للاتصالات بطلب للحصول على تصريح لتنفيذ مشروع تحويل كابلات الألياف الضوئية المتعارضة، لتطوير مدخل المقطم من الأوتوستراد وصلاح سالم، وطلب قطع محور الأوتوستراد عند تقاطعه مع مدخل المقطم بمسار 300م وعرض 60سم .

ويتم تنفيذ العمل على مرحلتين، المرحلة الأولى قطع محور الأوتوستراد بعرض 35م لمدة ليلة واحدة من الساعة 12.05 ليلا للساعة 6:00 صباحا للاتجاهين معا على أن يتم العمل بغلق نصف اتجاه وليس كلى لمحور الأوتوستراد، واتباع التعليمات العامة الواردة بالتصريح مع عدم البدء فى المرحلة الثانية إلا بعد الانتهاء من أعمال إعادة الشيئ لأصلة.

وستكون المرحلة الثانية بحفر بالطريق البطئ المقابل لمشروعى مركز التجارة، وسامكريت بجوار الرصيف بعرض 60 سم وطول 265 م لمدة 10 أيام فقط من الساعة 10:00 مساء إلى الساعة 6:00 ‏صباحا، وسيتم إعادة الشيء لأصله ( رصف ) قبل فتح الطريق كل ليلة.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافت مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.