البيئة تشارك فى مناورة لمواجهة السيول بمحافظة أسيوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 3 أكتوبر 2018 12:57 مساءً - شارك الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بأسيوط، فى الاجتماعات التحضيرية التى عقدتها المحافظة لتفعيل غرفة الأزمات، فى إطار استعدادات وزارة البيئة لمواجهة موجة الطقس السيئ والتهديدات المناخية وأية أمطار غزيرة أو سيول، وتحديد دور كل جهة فى الأزمة.

وأوضحت الوزارة فى بيان، أنه تم الاتفاق على عمل سيناريو لمواجهة السيول والتدريب للاستجابة السريعة والتحرك الفورى، وتجهيز المعدات للتعامل مع أية أزمات وإزالة الآثار التى قد تنتج عن الأمطار الغزيرة أو السيول، من خلال التنسيق الكامل بين الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بأسيوط وبين الجهات المعنية بالمحافظة لتوحيد الجهود ووضع خطط للإجراءات التى يمكن تنفيذها لمواجهة الأزمات والكوارث.

وشارك الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بأسيوط، فى المناورة التى أجرتها المحافظة للتدريب على مواجهة السيول بنفق الزهراء، وعمليات شفط المياه بحضور محافظ أسيوط ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز والمرور والانقاذ السريع والإسعاف والحماية المدنية، وتم أخذ عينات مياه من المجرى المائى مصب السيل من خلال المعمل المتواجد بالفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بأسيوط لمتابعة نوعية المياة وإغلاق محطات المياه التى تقع على المجرى المائى.