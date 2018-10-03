الخارجية الفرنسية تهنئ مواطنها جيرار مورو الفائز بجائزة نوبل للفيزياء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 3 أكتوبر 2018 12:57 مساءً - تتجه الأنظار خلال الأسبوع الجارى إلى الأكاديمية السويدية، لمعرفة الفائزين بجوائز نوبل لعام 2018، وبالأمس تم الإعلان عن الفائزين فى مجال الفيزياء، لـ"اختراعات رائدة فى مجال فيزياء الليزر".

وفاز بجائزة نوبل فى الفيزياء Arthur Ashkin بالنصف الأول، فيما فاز بنصف الجائزة الثانية مناصفة Gérard Mourou و Donna Strickland.

وهنأت وزارة الخارجية الفرنسية، مواطنها الفائز بنوبل للفيزياء، وقالت :"نهنئ العالم الفرنسى جيرار مورو الفائز بـجائزة نوبل للفيزياء لعام 2018 على أعماله في مجال الليزر، الفائزان الآخران فهما الأمريكي أرثر آشكن والكندية دونا ستريكلاند".

وأشارت جائزة نوبل فى الفيزياء إلى أن آرثر آشكن حصل على الجائزة فى الفيزياء لـ"الملاقط البصرية وتطبيقها على النظم البيولوجية".

وتملأ ملاقط آرثر آشكن البصرية الجسيمات والذرات والجزيئات بأصابع شعاع الليزر. يمكنهم فحص الفيروسات والبكتيريا والخلايا الحية الأخرى والتعامل معها دون إلحاق الضرر بها. تم إنشاء فرص جديدة لمراقبة ومراقبة آلية الحياة.

فيما حصل الحائزان على جائزة نوبل جيرار مورو ودونا ستريكلاند على جائزة نوبل فى الفيزياء "لطريقتهما فى توليد نبضات بصرية عالية الكثافة وقصيرة للغاية".