وزيرة التضامن تغادر القاهرة متوجهة إلى فرنسا

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وزيرة التضامن تغادر القاهرة متوجهة إلى فرنساوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 3 أكتوبر 2018 12:57 مساءً - غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، متجهة إلي فرنسا في زيارة خارجية للمشاركة في بعض الفعاليات.
قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر الوزير من استراحة كبار الزوار بالمطار، علي الطائرة المصرية المتجهة إلي باريس.
وبعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي، بمناسبة حصولها على جائزة منظمة الصحة العالمية لأفضل الوزراء تأثيرا فى القطاع الصحى من غير وزراء الصحة، والتى حصلت عليها مؤخرا.
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