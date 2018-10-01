نقيب العاملين بالنظافة يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحل مشاكل القطاع

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نقيب العاملين بالنظافة يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحل مشاكل القطاعوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 1 أكتوبر 2018 12:07 مساءً - قال أمين حسن النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إن ملف النظافه يحتاج إلى تدخل مباشر من المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لوضع حل سياسى أولا، يتضمن وضع وإقرار الاستراتيجية العامة للدولة بهذا الشأن.
وأضاف "حسن"، فى بيان، أنه لابد أن يتضمن القرار تشكيل مجلس أعلى لإدارة المخلفات ووحدة خاصه للتعاقد والمراقبة، وتحديد الميزانية الخاصة لهذه المنظومة، لافتا إلى أنه فى الوقت الحالى لا توجد أى وزارة يمكنها تحمل هذا الملف، وهذه الدائرة المفرغه من عدم تنفيذ أعمال ترفع من شأن هذا الملف للصالح العام.
وأكد النقيب العام، أنه على استعداد تام، وفريق العمل الخاص بالنقابة العامة للعاملين بالنظافة، للتعاون مع الحكومة للتخطيط والتنفيذ.
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