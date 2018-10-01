نائب وزير الزراعة: تشكيل لجنة لفحص شكوى انتشار نفوق الحيوانات بأسيوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 1 أكتوبر 2018 12:07 مساءً - قامت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة بتشكيل لجنة فور نشر بعض الفيديوهات والأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تخص انتشار الأمراض ونفوق الحيوانات بأسيوط.

تفقد مركز تدريب البيطريين بقرية ريفا مركز ومدينة أسيوط والمستشفي البيطرى الخاصة به برئاسة الدكتور زغلول خضر مساعد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور خالد مرسي مدير إدارة الوقاية بالهيئة والدكتور كمال محمود والدكتور عمار سعيد والدكتور أحمد سامي، وكان في استقبالهم الدكتور محمد بخيت مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط والدكتور صلاح قطب مدير الإدارة والدكتور شوقي مجدى مدير إدارة الوقاية والدكتور بهاء كمال والدكتور محمد فوزى أطباء إدارة الوقاية بأسيوط.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن اللجنة تحركت إلي القري والنجوع المذكورة بالشكوى ومنها قرية عرب الأطاولة مركز الفتح وريفا والزاوية مركز ومدينة أسيوط وبني سميع والمسعودى مركز أبوتيج، لفحص حالات النفوق وأخذ عينات لفحصها في معامل الوزارة .

وتحدث الدكتور زغلول مساعد الوزير مع بعض الأهالي وكيفية التعامل مع الحيوان المصاب وإدارة الطب البيطرى التابع لها، وتبين أن جميع الحالات المصابة لا تتعامل مع الوحدات البيطرية ولم يتم التحصين من قبل المديرية وذلك ضمن أسباب انتشار بعض الحالات لمرض الجلد العقرى في مختلف المناطق.

وأكد "زغلول" علي التزام مديرية الطب البيطرى بأسيوط متابعة الحالات وعمل ندوات إرشادية لتوعية الأهالي والتركيز علي مخاطبة الجهاز التنفيذى بغلق جميع المزارع غير المرخصة، لأنها ضمن أسباب الأماكن المحتملة في انتشار الأمراض بسبب عدم المتابعة والتحصين.

وقال الدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي للهيئة العامة للخدمات البيطرية لابد من تنفيذ القانون وإصدار غرمات علي المقصرين من التحصين وشدد علي المشاركة المجتمعية بين الأهالي والحكومة.

وأوضح الدكتور محمد بخيت مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط حقيقة بعض المشكلات والمعوقات التي تتسبب في نفوق الحيوان وأهمها عدم تواصل المواطن مع الطبيب، وتواصل مع المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد بمحافظة أسيوط ورؤساء المدن التي تم فحص النفوق بها لرفع المواشي النافقة ونقلها لمدفن صحي بصحراء غرب أسيوط .

كما تفقد أعضاء اللجنة مركز تدريب البيطريين بقرية ريفا وعمل مذكرة لمناقشة كيفية استغلال هذا المركز بطريقة سليمة لخدمة المجتمع والبيطريين.