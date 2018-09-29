إزالة 8 عقارات مخالفة فى العجوزة خلال أسبوع

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إزالة 8 عقارات مخالفة فى العجوزة خلال أسبوعوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 29 شتنبر 2018 05:28 صباحاً - أكد اللواء جمال الشبكشى رئيس حي العجوزة، أن الحملات التى شنها الحى خلال أسبوع على المبانى المخالفة، أسفرت عن إزالة 8 عقارات تم بناؤها بالكامل دون ترخيص بشارع أبناء سوهاج من يمين المحور أمام الطريق الدائرى بمنطقة أرض اللواء.
وأضاف رئيس حى العجوزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تشديدات من محافظ الجيزة للمتابعة والرقابة على الأبنية المخالفة ومنع تزايدها وبناء أى مبنى مخالف، والعمل على إزالة أى بناء مخالف بأسرع وقت، مشيرًا إلى أنه تم إزالة عدد من الأدوار المخالفة بنطاق الحى.
يذكر أن محافظة الجيزة تشن عدد من الحملات بمناطق مختلفة على الأبنية المخالفة بالتنسيق مع مديرية الأمن.
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