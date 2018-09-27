وزير دفاع مصر: بلادنا تواجه حربا من حروب الجيل الرابع

حذر وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، من أن "مصر تواجه حربا من حروب الجيل الرابع بالتشكيك في الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع".

وطالب زكي، في تصريح له، بـ"ضرورة تحري الدقة والحذر في الحصول على المعلومات في ظل انتشار الشائعات".

كما شدد على "الثقة في قدرة ​الشعب المصري​ وكافة مؤسسات الدولة في تخطي الظروف الاقتصادية الحالية والنهوض بالوطن في كافة المجالات في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها القيادة السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي".