"التعليم" تعلن غلق باب الدفع للمدارس المصرية اليابانية للمرحلة الأولى غدا

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"التعليم" تعلن غلق باب الدفع للمدارس المصرية اليابانية للمرحلة الأولى غداوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 10:40 مساءً - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم غدا غلق باب الدفع للمدارس المصرية اليابانية للمرحلة الأولى، وستقوم الوزارة بفتح باب التنسيق للمرحلة الثانية لبعض المدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة.
وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن كوماجاى مساعد رئيس الجايكا يرافقها الخبراء اليابانيين زارت مدرسة حدائق أكتوبر أكبر المدارس المصرية اليابانية، حيث تواصلت مع أولياء الأمور والأطفال الذين حضروا للمدرسة فى الفترة المفتوحة للتعرف على النظام والمنهج الجديد.
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