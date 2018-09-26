صور.. أشرف منصور يدعو وزيرة اقتصاد ألمانيا لزيارة مصر ويهديها نسخة من قانون الاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 09:22 صباحاً - التقى الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، نيكول هوفميستر كراوت وزيرة الاقتصاد والعمل والإسكان بولاية بادن فورتمبيرج الألمانية؛ للتباحث حول نقل الخبرات التكنولوجية والصناعية الألمانية ، للمساهمة فى دعم جهود الدولة المصرية، لدعم التنمية الصناعية، وزيادة الصادرات وصقل كفاءات العاملين فى هذه القطاعات، سواء من خريجى الجامعة الألمانية بالقاهرة أو غيرهم.

وأكد منصور، خلال اللقاء، أن المناخ فى مصر ممهد تماما للاستثمار، وقدم لها هدية تمثلت فى نسخة مترجمة من قانون الاستثمار الجديد فى مصر. معلنا أن الجامعة الألمانية تعرض توفير مكتب دائم لموظفين من وزارة الاستثمار بمقاطعة بادن فورتمبيرج بحرم الجامعة مع توفير كافة المتطلبات الخاصة بعملهم لاستضافة فريق العمل الخاص بالتباحث حول زيادة فرص الاستثمار فى مصر ودعم التعاون المصرى الألمانى فى مصر وأفريقيا، قائلا: "سنوفر كل مكونات البنية التحتية الخاصة بهذا الأمر للتباحث مع المسئولين المصريين حول زيادة فرص الاستثمار الألمانى فى القطر المصرى".

ودعا منصور، الوزيرة الألمانية رسميا لزيارة مصر وعقد لقاءات مع المسئولين المصريين والوزراء المعنيين فى مصر وخلق شبكة علاقات مع هؤلاء المسئولون ونظرائهم من الجانب الألمانى فى الصناعة والاستثمار والتوظيف؛ لتعميق التعاون بين البلدين.