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التعليم العالى: تعيين محمود حامد عميدًا لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 09:22 صباحاً - أعلن د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار جمهوري بتعيين د. محمود حامد محمد صالح عميدًا لكلية التربية الفنية - جامعة حلوان.

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