اتحاد كتاب مصر ناعيًا جلال أمين: علمه ينتفع به الأجيال القادمة

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اتحاد كتاب مصر ناعيًا جلال أمين: علمه ينتفع به الأجيال القادمةوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 09:22 صباحاً - نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر والمفكر د. علاء عبد الهادى، المفكر الكبير جلال أمين الذى وافته المنية عن عمر يناهز الـ85 عامًا.
وأوضحت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أن المفكر الراحل أحد أبرز المفكرين والسياسيين، الذى كرس حياته للعلم والذى نتج عن قراءة متميزة للمستقبل، تاركًا مؤلفات أثرت فى الباحثين والقراء، كما ستؤثر فى الأجيال المقبلة، وسيظل علمه ينتفع به على مدار العقود المقبلة.
وأضاف الاتحاد فى بيانه، أن المفكر الكبير كان صاحب رؤية حقيقية سواء فى الحياة الاقتصادية أو السياسية، التى نتجت عن رصده للواقع، فأصبح أحد أهم المحللين المعاصرين.
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