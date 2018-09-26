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نظافة الجيزة: التعاقد مع 500 عامل لسد نقص العمالة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 09:22 صباحاً - أكد يحيى فايد رئيس هيئة النظافة بالجيزة، أن هيئة النظافة ستطرح ممارسة عامة لتوريد 500 عامل للهيئة لسد العجز الموجود فى العمالة، ولرفع مستوى النظافة فى الشوارع. وأضاف رئيس هيئة النظافة بالجيزة، فى تصريح خاص، أنه سيتم تسكين شركات المتعهدين التى تقدمت للهيئة للعمل فى المنظومة الجديدة، وذلك بعد انتهاء فتح المظاريف واجراءات التحليل الفنى. وأشار رئيس الهيئة، أنه سيتم العمل على بدء إجراءات تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة بأحياء بولاق الدكرور وجزء من العمرانية، والوراق وجنوب الجيزة خلال اسبوعين.

والان نبدء بالتفاصيل

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