كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن رئيس الوزراء تفقد 3 مواقع مختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على مدى تقدم أعمال التنفيذ، ولم يكن هناك ملاحظات سلبية فيما يتعلق بالأعمال هناك، بعكس موقفه من...هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...

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