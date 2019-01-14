البرلمان اليوناني يبحث غدًا إجراء تصويت لسحب الثقة من الحكومة...
غدًا.. البابا تواضروس يوزع جوائز مسابقة التصوير "مصر جميلة"
غدًا.. البابا تواضروس يوزع جوائز مسابقة التصوير "مصر جميلة" 'غدًا.. البابا تواضروس يوزع جوائز مسابقة التصوير "مصر جميلة"'
وزير التعليم: نواجه معركة حقيقية لتغيير ثقافة الطلاب بشأن نظام الثانوية الجديد
وزير التعليم: نواجه معركة حقيقية لتغيير ثقافة الطلاب بشأن نظام الثانوية الجديد...
"مستقبل وطن": جهزنا مركز الدعم الفني للنواب بخدمات لوجيستية متميزة
"مستقبل وطن": جهزنا مركز الدعم الفني للنواب بخدمات لوجيستية متميزة...
"المشاط": السياحة أصبحت من أسرع القطاعات نموًا وتأثيرًا في الاقتصاد العالمي
"المشاط": السياحة أصبحت من أسرع القطاعات نموًا وتأثيرًا في الاقتصاد العالمي...
أخبار مصر | علاء عابد يتقدم بمشروع قانون العقوبات البديلة للحبس الاحتياطي (صور)
أخبار مصر | تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون العقوبات البديلة للحبس الاحتياطى. وقال "عابد" فى ......
أخبار مصر | توقيعات برلمانية لسحب مشروع قانون الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها (صورة)
أخبار مصر | وقع العديد من نواب البرلمان على مُذكرة تم تقديمها للمستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب لتقديمها للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بسحب ......
أخبار مصر | عميد "آثار القاهرة": عيد الأثريين فرصة للقاء بين الجميع
أخبار مصر | شهد عيد الأثريين الثالث عشر اليوم الاثنين 14 يناير، والمنعقد في دار الأوبرا، حضور رؤساء كلية الآثار جامعة القاهرة، حيث كان في مقدمة الحضور عميد ......
أخبار مصر | خالد العناني يقرر صرف مكافأة للعاملين في الآثار بمناسبة عيدهم الـ 13 (صور)
أخبار مصر | قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه أصدر قراره بمكافأة العاملين في الوزارة بمناسبة عيد الأثريين الثالث عشر، وأكد أن تلك المكافأة للزملاء لا ......
أخبار مصر | تنورة وفلكلور ومسرح فرعوني خلال احتفالية عيد الأثريين بدار الأوبرا (صور)
أخبار مصر | شهد حفل الأثريين اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، عدد من الفقرات الفنية، والتي اتسمت بالطابع الفلكلوري الشعبي، والذي يتناسب مع عراقة ......
أخبار مصر | كيف تتطوع في القوات المسلحة المصرية؟
أخبار مصر | يرغب العديد من الشباب المصري في التطوع للخدمة في صفوف القوات المسلحة المصرية، والعمل ضمن وحداتها القتالية، وحددت إدارة التعبئة والتجنيد الشروط ......
أخبار مصر | خالد العناني في عيد الآثريين: انتهينا من إجراءات تثبيت 2770 متعاقد
أخبار مصر | قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الوزارة استطاعت الانتهاء من تثبيت عدد كبير من المتعاقدين، بلغ 2770 متعاقد، كما يوجد 4580 متعاقد جاري ......
مصر | ننشر نص أمر إحالة 15 طالبًا الي الجنايات لانضمامهم لتنظيم داعش الإرهابي
مصر | أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة ......
أخبار مصر | تعليق رئيس "مصر الثورة" على تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة
أخبار مصر | علق الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، على إعلان مصر تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، اليوم الاثنين، قائلا إن هذا الأمر يجعل مصر مركزا ......
انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال في 24 فبراير
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تبدأ 24 فبراير المقبل وتستمر لمدة 4 أيام، ويستهدف التطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، وذلك لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بالمجان، وتستهدف الحملة 16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وقال الدكتور خالد...
رغم زيادة سعر التذاكر.. 458.3 مليون جنيه خسائر مترو الأنفاق في 2018
كشف اجتماع الجمعية العمومية العادية لمجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أن خسائر المترو بلغت ٤٥٨،٢ في عام ٢٠١٨ مقارنة بـ615.9 مليون جنيه عام 2017/2018 وذلك بعد تعديل منظومة تحصيل تذاكر المترو طبقا لنظام المناطق في 10 مايو 2018. وناقش الاجتماع الذي ترأسه الدكتور هشام عرفات...هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
إزالة 22 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالشرقية
واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية بالإشتراك مع قوات الأمن حملات الإزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة بناء على توجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وإستعادة حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك ضمن فاعليات...هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
متحدث الوزراء: مصر تشهد ثورة عمرانية.. وجزاءات تأديبية ضد متقاعسي «الروبيكى»
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن رئيس الوزراء تفقد 3 مواقع مختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على مدى تقدم أعمال التنفيذ، ولم يكن هناك ملاحظات سلبية فيما يتعلق بالأعمال هناك، بعكس موقفه من...هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
«البترول»: غدًا تحديد الإجراءات والهيكل الخاص لمنتدى «غاز شرق المتوسط»
كشف حمدى عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل الاجتماع الوزاري الأول لـ«منتدى غاز شرق المتوسط» بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المصرى المهندس طارق الملا ووزراء الطاقة اليونانى والإسرائيلى والإيطالي والأردني والفلسطيني. وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي...هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
«المشاط»: السياحة ترتبط بـ٧٠ صناعة وتساهم بـ٢٠% في الناتج الإجمالي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، كلمة في إحدى الجلسات النقاشية التي عقدت ضمن جلسات المؤتمر السنوي الثالث عن الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه شركة «سي أي كابيتال» والذي انطلقت فعالياته وافتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. الجلسة ناقشت موضوع...هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...