ملحق عاجل إيردروب رقم (25) “Sparkle”

تم إضافة العملة إلى منصة CoinTiger , حيث تم توزيع 60 توكن للمشتركين بتاريخ 7 ديسمبر 2018 على دفعتين الدفعة الأولى كانت بشكل يدوي عن طريق Metamask و قد أصدرنا ملحقا بذلك , و الدفعة الثانية كانت بشكل أتوماتيكي من قبل فريق العملة , في الدقائق الأولى للإدراج وصل سعر التوكن إلى 0.40$ أي قيمة الإيردروب بشكل كامل وصلت إلى 24 $ , و لكن بسبب شدّة البيع عاد سعر التوكن إلى 0.15$ أي أصبحت قيمة الإيردروب بالكامل مايقارب الـ 12 $ , فنحن الآن نصدر ملحقا من أجل إعلام مشتريكينا بنقل التوكن الخاص بهم للمنصة وانتظار البامب القادم عند إدراجها في منصة CoinExchange آخر هذا الشهر.

تهانينا لمن استفاد بالفرصة . رابط مقال الإيردروب على موقعنا : http://wp.me/p1WlYg-3i8 رابط منصة CoinTiger لتسجيل : https://www.cointiger.pro ملاحظة : التوتال سبلاي للعملة هو 60 مليون قطعة فقط , وبدأ فريق العملة بالتحرك والنشاط بشكل كبير , فخيار التخزين هو أمر جيد , لكن يرجع لك الإختيار , تحياتنا .

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