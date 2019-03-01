3 مؤشرات على عودة سوق العملات الرقمية للإرتفاع

بعد تحدي في العام الماضي الذي شهد تعثر أسواق الكريبتو من الارتفاع الضخم إلى مرحلة جديدة وهي الهبوط والنسيان وظهور العديد من المتشككين في البيتكوين و العملات المشفرة بشكل عام، ولكن الآن نشهد ظهور مؤشرات جديدة تشير إلى أن اسواق الكريبتو تعود إلى الحياة. فيما يلي بعض المؤشرات الرئيسية التي تظهر أن الأموال بدأت بالعودة إلى السوق:

سعر البيتكوين يرتفع بنسبة 25٪ تقريبًا في شهر فبراير وحده: ارتفع سعر البيتكوين على منصة (Binance) من 3350 دولارًا في 29 يناير 2019 إلى 4198 دولارًا في 24 فبراير 2019، ويقدر ارتفاعه تقريبًا بنسبة 25٪ في أقل من شهر واحد.

حجم تداول البيتكوين ينمو: عدد البتكوين التي يتم تداولها يتزايد بشكل مستمر منذ الأشهر القليلة الماضية. لا يقتصر نمو “حجم التداول” على منصات التداول فحسب، بل أيضًا على منصات الـ OTC والمنصات القائمة على مبدأ الند للند (P2P) مثل “LocalBitcoins “. أيضا، فإن عدد المعاملات التي يجري تسجيلها على بلوكشين البيتكوين في ارتفاع كذلك.

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نشاط التداول على منصة بينانس إلى أعلى مستوياته: منصة بينانس (Binance) هي واحدة من أفضل المنصات لتداول العملات المشفرة ببنية تحتية متينة للغاية للتداول. لقد عانى النظام من الحمل الزائد يوم الأحد عندما بلغ نشاط التداول أعلى مستوى له على الإطلاق. هذا يدل على حقيقة أن الأموال بدأت بالعودة إلى السوق.

تقدم هذه الإشارات الثلاث مؤشراً إيجابياً إلى عودة السوق.