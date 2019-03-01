بعد انخفاضٍ موجز، القيمة السوقية للعملات المشفرة تستقر حول ١٣٠ مليار دولار

تام شمس - الجمعة 1 مارس 2019 05:30 صباحاً - يوم الخميس، ٢٨ فبراير - واصلت أسواق العملات المشفرة التداول على الهامش، في حين بقيت القيمة السوقية الإجمالية مستقرة حول ١٣٠ مليار دولار بعد عمليات بيع كبيرة يوم ٢٤ فبراير، وفقًا لكوين ماركت كاب.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

يتم تداول بيتكوين (BTC) حول ٣٨٦٥ دولارًا، بزيادة حوالي ٠,٣٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حتى وقت النشر. ومع ذلك، شهدت أكبر عملة مشفرة في العالم بعض التذبذب خلال اليوم، مع تسجيلها لأدنى مستوى منخفض خلال اليوم عند ٣٧٨٧ دولارًا، وارتفاعها إلى ٣٩٠٦ دولارات. وبعد عمليات البيع يوم الأحد، انخفض سعر بيتكوين بنسبة ٢,١٥ في المئة على مدى الأيام السبعة الماضية.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين ماركت كاب

كذلك ارتفعت أعلى عملة بديلة، وهي إيثريوم (ETH)، أقل من ٠,١ في المئة، ويتم تداولها بسعر ١٣٧,٢٣ دولارًا في وقت النشر. حيث انخفضت ثاني عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنحو ٦ في المئة خلال الأيام السبعة الماضية. وفي وقتٍ سابق اليوم، انخفضت إيثريوم إلى أدنى مستوى عند ١٣١,٦ دولارًا.

وفي هذه الأثناء، من المقرر أن يتم إجراء تحديثات كبيرة في بلوكتشين لإيثريوم في وقت قريب اليوم، حيث من المقرر أن تُجرى ترقيات كل من كونستانتينوبل وسانت بطرسبورغ في كتلة إيثريوم رقم ٧٢٨٠٠٠٠. ووفقًا لمستكشف كتلة إيثريوم، إيثرسكان، سيتم تفعيل ترقية كونستانتينوبل في أقل من ساعة من وقت النشر.

مخطط سعر إيثريوم على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين ماركت كاب

انخفضت ريبل (XRP)، وهي ثالث أعلى عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة ٠,٢ في المئة على مدار اليوم، ويتم تداولها عند ٠,٣١٤ دولار في الوقت النشر. وعلى نحو مشابه للاتجاه العام في السوق، شهدت "ريبل" تراجعًا كبيرًا اليوم قبل التعافي، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى بلغ ٠,٣٠٩ في وقت سابق اليوم. وعلى مدار الأيام السبعة الماضية، انخفضت ريبل حوالي اثنين بالمئة.

مخطط سعر ريبل على مدى أربعٍ وعشرين ساعة. المصدر: كوين ماركت كاب

تشهد بعض العملات العشرين الأولى تقلبات أكبر في اليوم. حيث ارتفعت باينانس كوين (BNB)، وهي العملة العاشرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة ٤,١٧ في المئة، ويتم تداولها عند ١٠,٣٦ دولار. وعلى النقيض من ذلك، انخفض سعر بيتكوين إس في (BSV)، وهي ناتج الانقسام الكلي لبيتكوين كاش (BCH)، بنحو ٣,٣ في المئة، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة ٣ في المئة على مدى الأيام السبعة الماضية.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ١٣٠ مليار دولار في وقت النشر، في حين ارتفع حجم التداول اليومي قليلًا إلى ٢٩ مليار دولار من ٢٦ مليار دولار يوم أمس.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب