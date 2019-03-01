المحكمة العليا بالهند تمنح الحكومة 4 أسابيع كمهلة لتنظيم مجال العملات الرّقميّة

الوقت ينفد بالنسبة للحكومة الهندية و البنك الإحتياطي الهندي فيما يخصّ إتخاذ قرار يهمّ العملات الرّقميّة، و ذلك وفقا لنشرة محلية تسمى Inc42.

في أبريل الماضي ، كما ذكرت CCN ، حظر البنك الإحتياطي الهندي (RBI (Reserve Bank of India جميع المؤسسات المالية من التعامل بالعملات الرّقميّة. و لقد ذهبت الهند كلّ مذهب بشأن هذه القضية ، لكن يبدو أن المحكمة العليا تفقد صبرها.

طلب الهنود من المحكمة العليا أكثر من مرة الأمر بإلغاء أمر البنك الإحتياطي ، دون جدوى. ومع ذلك ، تستمع المحكمة إلى عريضتين أخريين تطالب المحكمة باتخاذ الإجراء المناسب.

المحكمة تعطي موعدا لأربعة أسابيع

اختارت المحكمة عدم سماع الحجج في أي من الحالتين اليوم. و بدلاً من ذلك ، أصدرت تحذيرًا نهائيًا للحكومة والبنك الإحتياطي الهندي. يجب عليهم التوصل إلى حل نهائي حول تنظيم المعاملات الرّقميّة قريبًا. لديهم أربعة أسابيع فقط لتطوير مجموعة من اللوائح أو المحكمة ستحكم في القضايا المتعلقة بالحقوق الدستورية للمجتمع الرّقمي في الهند.

و قال نيتشال شيتي صاحبة الشّركة الرّقميّة النائشة WazirX لـ “إنك 42” أنّه سعيد للغاية بالقرار. حيث تمّ للمرّة الأولى إصدار مهلة إلى الحكومة ، و هو الأمر الذي يجب أن يعطيه وأقرانه شعوراً إيجابياً.

من بين الملتمسين إلى المحكمة العليا ، Flinstone Technologies ، المتّهمين بالقيام بعمليّات احتيال شملت مختلف الحيل المعروفة في العالم الرّقمي

تستشهد الحجة الدستورية التي تطالب بإباحة المعاملات الرّقميّة ببند يمنح الهنود الحق في “ممارسة أي مهنة ، أو الإستمرار في أي مهنة أو تجارة أو عمل”. و مع ذلك ، فهنالك الكثير من الأسباب الدستورية لجعل العملات الرّقميّة غير قانونية ، وكذلك . يمتلك بنك الإحتياطي الهندي ميثاقًا للحفاظ على الإستقرار الإقتصادي ، وقد جادل البنك حتى الآن بأنه يعتقد أنه سيكون للمجال الرّقميّ تأثير مزعزع للإستقرار الإقتصادي.

الهنود يريدون البلوكتشين و العملات الرّقميّة

و مع ذلك ، فقد ازدهرت العديد من المبادرات القائمة على البلوكتشين في الهند وتواصل تطوير الشراكات مع الحكومات المحلية ، مما يعطي الأمل لمحبّي العملات الرّقميّة.

مشروع Eleven01 على سبيل المثال هو عبارة عن جهد جماعي محلي و الذي دخل في شراكة مع حكومة إقليمية واحدة على الأقل. سبق لشبكة CCN أن أجرت مقابلة مع أحد المواطنين الهنود الذين يجرون عملية تبادل خارج الهند. تحدث عن جلب تبني السّوق الرّقميّة إلى الهند عندما يكون الوقت مناسبًا ، والذي يعتمد بشكل كبير على تصرف الحكومة.

و قد أخبرنا التالي:

العملات الرّقميّة أمر مختلف تمامًا. ففي الوقت الحالي هي ليست غير قانونيّة ، وهناك عمليات تبادل رقمي على مدار السّاعة. […] في هذه اللحظة ، يعملون على حل الإشكال. ومن المتوقع أن يخرجوا بإطار تنظيمي لتحريك هذا الأمر إلى الأمام. المخاوف الثلاثة لديهم في ذهني هي الضرائب و غسيل الأموال و حماية المستثمرين.

تلك المقابلة جرت في ديسمبر ، لذلك فمن غير المفاجئ أن تشعر المحكمة العليا بالحاجة إلى إصدار موعد نهائي.

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المصدر : www.ccn.com

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