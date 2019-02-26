بعد طول انتظار… إضافة عملة الريبل (XRP) إلى منصة Coinbase

قفز سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 12٪ بسبب الأخبار التي تشير إلى أن العملة الرقمية ستكون متاحة قريبًا على منصة “Coinbase Pro”. علما بأنه يجب أن تصل إيداعات عملة الريبل الرقمية (XRP) إلى مستويات “كافية” قبل بدء التداول رسميًا.

وفقا لمدونة منصة “Coinbase” سوف تكون أزواج تداول عملة الريبل (XRP) مقابل العملة النقدية متوفرة في العديد من الولايات القضائية في المرحلة الأولى. وتشمل هذه الولايات الأمريكية وخارج الولايات المتحدة مثل: كندا وسنغافورة وأستراليا والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية الأخرى. يبدو أن قرار منصة “Coinbase” لإضافة عملة الريبل (XRP) قد نشر حافز التداول. ويصفون عملة الريبل (XRP) على النحو التالي:

“XRP” هي عبارة عن عملة رقمية تدعم تداول العملات الدولية والتحويلات المالية. يتم تشغيل النظام بواسطة شبكة تعتمد على مبدأ الند للند (P2P). يمكن لجميع الحسابات على هذه الشبكة إرسال أو استقبال عملة الريبل (XRP) من / إلى بعضهم البعض، في حين يمكن استخدام عملة الريبل “XRP” لإرسال العملات بين طرفين. وبهذه الطريقة يمكن أن يعمل رمز (XRP) كجسر في المعاملات التي تشمل عملات مختلفة مثل الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو ، والفرنك، وغير ذلك من الاستخدامات على شبكة الريبل (XRP).

مقالات ذات صلة

سيتم الإدراج في أربع مراحل.. الأولى مستمرة في وقت النشر كون المستخدمين قادرين على إيداع عملة الريبل الرقمية XRP.

بعد ذلك، سيتم تمكين إضافة أوامر البيع والشراء, بعد ذلك، سيبدأ تنفيذ الطلبات بواسطة منصة Coinbase.

وسيستمر ذلك لمدة عشر دقائق على الأقل ومن ثم سيتم تمكين التداول الكامل في السوق – مما يعني أنه يمكن للعملاء إجراء نفس أنواع الصفقات التي يمكنهم القيام بها مع العملات المشفرة الأخرى على Coinbase Pro.