أخبار غير مؤكدة تتسبب في إرتفاع سعر العملة الرقمية ENJ إلى أكثر من الضعف

حققت العملة الرقمية Enjin Coin (ENJ) أكثر من الضعف في القيمة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مع حدوث الإرتفاع الرئيسي في الساعات الأخيرة.

حتى الآن إرتفعت قيمة التوكن بنسبة 120٪ ، في أعقاب تقرير غير مؤكد يدّعي أن محفظة Enjin ستدرج في إصدار الهاتف الذكي Samsung Galaxy S10 القادم.

تنتشر الشائعات حول مشاركة Enjin Wallet في تطوير حلول تخزين العملات الرقمية التي سيتم تضمينها في جهاز سامسونج الجديد والمنتظر بفارغ الصبر.

وأظهرت الصور التي تسربت شعار ENJ ضمن واجهة الهاتف ، بالإضافة إلى توكن (BAT) التي تقف وراء متصفح Brave.

أفادت مصادر مجهولة لوكالة Asia Crypto يوم الإثنين 25 فبراير ، أن شركة Enjin Wallet الكورية الجنوبية قد تم تعينها من قبل Samsung للمشاركة في حلول التخزين للعملات الرقمية ضمن محفظة هاتفها الذكي الجديد Galaxy S10.

قدم المحاورون المجهولون صورة للقطة شاشة من هاتف سامسونج ، والتي تم نشرها من قبل Tworld – ثاني أكبر شركة إتصالات في كوريا. تعرض لقطة الشاشة محفظة Enjin المستخدمة في Galaxy S10 لمعاملات Ethereum (ETH). كما تحتوي الصورة على Enjin coin (ENJ) و Basic Attention Token (BAT) – التوكن المبني على بلوكتشين الإيثيريوم تظهر في الإعلان.

ووفقاً لمصادر مطلعة على الأمر ، سيتم تثبيت محفظة Enjin في هاتف Galaxy S10 ، والتي من المتوقع أن يستخدمها أكثر من 31 مليون مستخدم ، وفقاً لما ورد في وكالة Asia Crypto Today. ويمكن إستخدام المحفظة في إرسال وإستقبال توكنات ERC-20 وأصول ألعاب العملات الرقمية من نوع ERC-1155.

وتفيد التقارير أن سامسونج تعتمد على التكنولوجيا اللامركزية من أجل ضمان أمن البيانات الموزعة وإدارة المحتوى ومشاركته وإدارة الأصول الرقمية ، بما في ذلك الملكية داخل اللعبة والمعاملات والمؤلفات.

تشتهر Enjin بإطلاق رمز ERC-1155 – وهو أحد فئات الأصول المستخدمة لشراء وبيع المواد الرقمية في ألعاب الفيديو و وترسيخ الملكية الرقمية. تتوفر محفظة الشركة الآن على نظامي iOS و Android ، مما يدعم جميع الرموز ERC-20 و ERC-1155 ويسمح للمستخدمين بتبادل الأصول الرقمية.

طرحت سامسونج جهازها الجديد Galaxy S10 في 20 فبراير. وكشفت الشركة أن الهاتف الذكي سيتضمن خاصية تخزين العملات الرقمية ، ولكن لم يتم الإشارة لأي محفظة عملات رقمية على الرغم من الشائعات المتعددة التي تم رفضها سابقاً بشأن التهيئة المحتملة للهاتف ودعم محافظ العملة الرقمية و التطبيقات اللامركزية.

ومع ذلك ، شارك Heslin Kim ، المحلل المالي من كوريا الجنوبية ، في وقت لاحق مقطع فيديو في حسابه على Twitter ، مدعياً أنه كان برنامجاً تعليمياً من سلسلة Galaxy S10 ، ويقدم إرشادات حول إستخدام محفظة البلوكتشين المدمجة. ووفقا لكيم ، فإن سامسونج تتجنب ذكر المحفظة في محاولة لإبقاء شركة Apple على أصابع أقدامها.

كما تم تأكيد المعلومات حول محفظة بلوكتشين المدمجة من وكالة Coindesk Korea ، حيث تمكن صحفيوهم من إختبار الهاتف الذكي في متجر D’light الرئيسي لسامسونج في العاصمة الكورية Seoul.

ومن الجدير بالذكر ، أن العملة الرقمية التي تحتل المركز رقم 63 من حيث الحصة السوقية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ حوالي 14 ساعة ، أعقبه موجة أخرى أكبر من ذلك قبل حوالي ستة ساعات. كما إرتفع حجم التداول للعملة بشكل ملفت ، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لشركة ENJ الآن ما يعادل 64.9 مليون دولار. وإلى الآن ، لم يرد أي من Enjin أو Samsung على طلب الوكالات الصحفية بالتعليق .

المصدر : chepicap.com ، cointelegraph.com

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