الريبل XRP تقفز بنسبة 12 في المائة بعد أخبار إضافة العملة إلى منصة Coinbase

في خبر مهم لمتابعي سوق البيتكوين و الإعلان الرقمية ، قامت منصة تداول العملات الرقمية الأمريكية الشهيرة CoinBase بالكشف عن قرب إدراج عملة الريبل بالرمز XRP قريبا على منصة Coinbase Pro التابعة للشركة و بناء على هذا الخبر قفز سعر عملة XRP في السوق بنسبة 12 في المائة .

في هذا الخصوص نشر موقع ccn.com تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

و بعد الإعلان عن قرب إدراج عملة XRP في منصة Coinbase Pro فكما جرت العادة يجب أن تصل كميات الإيداع على عملة XRP إلى مستويات كافية قبل بدء التداول عليها رسميًا في المنصة ، و ستسمح منصة تداول العملات الرقمية الأمريكية في السماح للمستخدمين ببدء عمليات الإيداع على العملة إبتداء من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المحيط الهادي PT ، علما بأن الحد الأدنى للفترة بين بداية عمليات الإيداع و إنطلاق التداول على العملة في المنصة هي إثنى عشرة ساعة .

وفقا لمدونة شركة Coinbase الرسمية فإن منصة Coinbase ، سوف تضيف أزواج التداول على عملة XRP مقابل النقود الورقية مثل الدولار أو اليورو XRP/fiat ، و سوف تصبح متاحة للتداول في العديد من الولايات القضائية في البداية ، و تشمل هذه المقاطعات كل من الولايات الأمريكية بإستثناء ولاية نيويورك ، و دولة كندا ،و سنغافورة ،و أستراليا ، و المملكة المتحدة ، بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية الأخرى .

و يبدو أن قرار منصة Coinbase بإدراج عملة XRP للتداول قد جاء بأثر حماسى ، حيث تصف المدونة عملة XRP على النحو التالي :

” عملة XRP هي عبارة عن عملة رقمية تستخدم في شبكة بيانات XRP Legder ، و التي تدعم عمليات تبادل العملات عبر الحدود ، و التحويلات المالية ، و يتم تشغيل نظام دفتر الأستاذ Legder الخاص بالـ XRP بواسطة شبكة سيرفر يعمل بنظام حوالات الند للند peer-to-peer .

يمكن لجميع الحسابات على هذه الشبكة إرسال أو إستقبال عملات الـ XRP إلى أو من بعضهم البعض ، في حين يمكن إستخدام عملة XRP في إرسال النقود التقليدية بين طرفين ، و بهذه الطريقة ، يمكن أن تعمل XRP بمثابة عملة جسر في المعاملات التي تشمل عملات مختلفة مثل الدولار الأمريكي ، و الين الياباني ، و اليورو ، و الفرنك و غيرهم من العملات التي يمكنها إستخدام شبكة XRP في الحوالات .

و قد جرت مناقشات مختلفة حول إستخدام مصطلح “Ripple” في الإشارة إلى العملة ، و لكن غالبا ما كانت مصطلحات XRP و Ripple دائمًا متشابهين و قابلين للإستخدام .

إرتفع سعر عملة XRP في السوق إلى 35 سنتاً في منصات تداول العملات الرقمية الأخرى بناء على خبر إدراج العملة أو ما يعرف بـ ” Coinbase Effect ” ، و من المفترض ، ان هذا الامر قد يعني أن بعض مستخدمي منصة Coinbase Pro يقومون بشراء كميتهم من عملة XRP للإيداع على منصة Coinbase Pro .

لقد عملت شركة Coinbase في الأشهر الأخيرة على خطة لإدراج عدد من العملات الرقمية البديلة altcoins هذا بعد أن عملت المنصة لعدد من السنوات كمنصة تداول أصيلة للبيتكوين فقط و من بعده الإيثيريوم في وقت لاحق ، و قد تساءل البعض ما إذا كان هناك تأثير لإضافة العملات الرقمية البديلة على منصة Coinbase على سعر العملة ، مستشهدين بحالة إضافة عملة Basic Attention Token بالرمز BAT في وقت سابق ، و من هذا المنطلق و إذا كان هذا التأثير موجودًا فعليًا ، فمن الواضح أنه ظهر في الزيادة الكبيرة في سعر عملة الريبل بشكل ملحوظ ، بعد أن كانت العملة تعاني من فترة تراجع قبل صدور الأخبار .

” صورة من الرسم البياني لحركة سعر عملة الـ XRP مقابل الدولار الأمريكي على منصة Bitfinex و يلاحظ تراجع كبير في عملة XRP قبيل الأخبار – المصدر : ” Trading view – Bitfinex Exchange ”

سجلت عملة XRP إنحدارا مقابل الدولار ثم تلى ذلك ارتفاع كبير في حجم سيولة التداول على العملة حيث بلغ حجم الـ Volume Trading على زوج XRP / Tether على منصة Binance نحو 50 مليون دولار ما يعادل نسبة 4 في المائة من إجمال حجم التداول اليومي على عملة XRP في سوق ، فيما بلغ حجم تداول زوج XRP / BTC في منصة Binance نحو 38 مليون دولار على مدار 24 ساعة ، مما يعني أن المنصة بها نسبة 7 في المائة من حجم التداول اليومي على العملة كليا .

في الأيام القادمة ، يمكننا توقع حدوث جزء كبير من حجم التداول في منصة Coinbase ، حيث تتمع منصة Coinbase بواحدة من أكبر قواعد المستخدمين كمنصة تداول منظمة طبقا للقوانين ، و يُنظر إليها عادة على أنه أسهل طريقة للإنخراط في سوق العملات الرقمية .

و كما جرت العادة في إدراج العملات الجديدة على منصة Coinbase ، سيتم إدراج عملة XRP على أربع مراحل ، المرحلة الأولى تجري حاليا في وقت كتابة المقال الأصلي ، و هي مرحلة السماح للمستخدمين ببدء عمليات الإيداع على عملة XRP في المنصة ، و بعد ذلك ، و كحد أدنى لمدة دقيقة واحدة على الأقل ، يمكن وضع أوامر تداول من نوعية limit Order فقط ، ثم بعد ذلك ، سيبدأ تنفيذ الأوامر بواسطة منصة Coinbase .

و سيستمر ذلك لمدة عشر دقائق على الأقل ، و من ثم سيتم تمكين التداول بشكل كامل في السوق full market trading ، مما يعني أنه يمكن للعملاء إجراء نفس أنواع الصفقات التي يمكنهم استخدامها في تداول العملات الرقمية الأخرى على منصة Coinbase Pro.

و الآن عزيزي القاري ، ما رأيك في ” Coinbase Effect ” – تأثير إضافة العملات الرقمية على منصة Coinbase ؟ و ما هي العملة التي تتوقع إضافتها على المنصة في الفترة القادمة ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

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