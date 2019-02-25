تعرف على عملية (IEO)… النوع الجديد من التمويل الجماعي في عالم الكريبتو

بيان صحفي – منذ عام 2014 ، تم تطبيق أنواع مختلفة من العرض الأولي للعملات الرقمية مثل ICO وهذا النموذج تسارعت في تنفيذه المشاريع الجديدة. في الآونة الأخيرة اتجهت المشاريع القائمة على البلوكتشين لتبيع العملة الرقمية الخاصة بهم للمستثمرين لتمويل مشاريعهم عبر نموذج جديد Initial Exchange Offering أو كما يرمز له بـ IEO.

وتتكون فكرة هذا النموذج الجديد عبر عملية تعاون بين أحد منصات تداول العملات الرقمية والمشروع الناشئ. ويأتي سبب اتجاه المشاريع لهذا النموذج هو اللاستفادة من خبرة منصات العملات الرقمية لضمان أن تكون العملية بين رواد الأعمال والمستثمرين أكثر أمانًا لكلا الطرفين.

ويبدأ هذا التعاون عندما تقوم منصات تداول العملات الرقمية بتقديم نظاماً أكثر عدلاً يمكن أن يدعم المشاريع التي هي جديدة في القطاع ، بطريقة أكثر شفافية من نماذج التمويل السابقة مثل ICO. في النظام مع تقنية البلوكتشين ، لا يمكن إرجاع أي إجراء أو تعديله أو إلغاؤه.

سوف تكون الرموز قادرة على الوصول إلى جمهور أوسع لأن لديهم أسواق أكثر تنوعا من الشركات التي تدير ICO نفسها. من ناحية أخرى ، سيتمكن العملاء من الوصول إلى خيارات رموز موثوقة من طرف منصة للعملات الرقمية التي يستخدمونها.

الخطوات الأساسية للاستثمار في عمليات الـ IEO

بحث عن الطرح العام

يزيد استخدام تقنية البلوكتشين في الحياة اليومية من خلال مشاريع جديدة. تعتبر عملية الـ IEO ، التي تعد واحدة من المراحل الأولى من المشاريع التي تم تطويرها مع متحمسي للتكنولوجيا ، ذات أهمية لبدء المشاريع في مرحلة الاستثمار.

تعد عملية IEO واحدة من أفضل الطرق لإجراء هذه عملية التمويل الجماعي في بيئة آمنة. على الرغم من أن هذه الطريقة نادرا ما تستخدمها المشاريع ، إلا أنه يمكن ملاحظة كيف يمكن تمويل المشروع من خلال فحص الموقع وقنوات التواصل الاجتماعي من أجل معرفة ما إذا كانت المشاريع التشاركية ستنتقل إلى IEO ويمكن استخلاص خارطة الطريق من خلال قراءة ورقة العمل الخاصة بهم .

التسجيل على منصة العملات الرقمية

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وفقا للبحوث واتخاذ قرارات بشأن أي من منصات العملات الرقمية لإجراء IEO؛ ينبغي النظر في كل عملات الكريبتو قبل قبولها. على الرغم من أن العملات مثل Bitcoin و Ethereum هي العملات الأكثر قبولًا على العموم ؛ يمكن لبعض المنصات استخدام العملة الرقمية الخاصة بهم في الـ IEO لترويج عملتهم الرقمية.

بعد ذلك ، يمكن إكمال عملية التسجيل في المنصة؛ أثناء التسجيل ، يعد التحقق من الإجراءات القانونية KYC/AML أمرًا مهمًا للأمان ، والذي قد يستغرق عدة ساعات أو عدة أيام. لذلك ، أنت بحاجة للتأكد من أنه لم يتم في آخر لحظة.

في انتظار بدء IEO

بعد هذه الخطوات ، تكون عملات الكريبتو جاهزة للشراء في المنصة. عند اكتمال عملية الشراء ، سيتم توفير النقل إلى محفظة المستخدم كرمز مميز بسرعة.

على الرغم من أن IEO هو نهج جديد ، فلا شك في أن عمليات الكريبتو و منصات التداول ستجعلها أكثر جاذبية لسوق أوسع حيث أنها سوف تستمر في النمو بمرور الوقت.

أعلنت كل من ExMarkets و MenaPay أنها ستقوم بإجراء IEO في 15 مارس 2019.

أعلنت منصة المدفوعات القائمة على بلوكتشين MenaPay أنها ستنفذ IEO مع منصة ExMarkets. في 15 مارس 2019 ، ستكون مبيعات رموز MPay MenaPAY متاحة على ExMarkets.

سيكون سعر الرمز $ 0.165 في IEO ويقبل مجموعة متنوعة من طرق الإيداع مثل الايثيريوم و البيتكوين و اللايت كوين و بيتكوين كاش وحتى العملات النقدية. ذكر المدير العام لـ مشروع مينا باي, Tolga Odoğlu :

“نحن نخطط للتعاقد مع 20 منصة بنهاية شهر فبراير ، وفي بداية يونيو ، يمكن تداول رموز MenaPay مع العملات الأخرى في المنصات. أعتقد أن عملية الـ IEO في المنصات ستستمر في النمو بمرور الوقت وستكون سوقًا واسعًا لباقي العملات ومنصات التداول في عام 2019.”