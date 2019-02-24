للمبتدئين: أساسيات التحليل الفني للبيتكوين والعملات الرقمية

إذا كنت ترغب في دخول عالم المضاربة والتداول اليومي في الكريبتو بنجاح، يجب أن يكون لديك على الأقل فهم أساسي لعملية التحليل الفني لحركة السعر على الرسم البياني.

وبما أنك تحتاج إلى معرفة السعر المسبق لإدخال صفقة حيث يكون هدفك، فأنت تحتاج إلى أدوات تساعد على إيجاد مستويات الأسعار تلك وسوف نقدم لكم في هذه المقالة بعض الأساسيات لتطبيق ذلك.

قياس آخر مهم ضمن دورات السوق والموجات هي “مستويات المقاومة والدعم”. يجب أن تبحث عن مستويات داخل الرسم البياني، حيث تتحول مقاومة السعر السابقة إلى مستوى دعم.

عندما يكون السعر قد لامس أولاً نطاق سعري معين من الأسفل وفيما بعد في الرسم البياني يلمس هذا المستوى من أعلى، فأنت تعلم أن المقاومة السابقة هي الآن دعم. لذا، من المرجح أن السعر يريد الصعود نحو مستويات أعلى (ارتفاع السعر).

عندما تقوم بتحليل الرسم البياني على إطارات زمنية مختلفة، سترى كيف تلعب مستويات المقاومة والدعم معًا. غالبًا ما ستجد موجات الأطر الزمنية الأصغر التي يتم تشغيلها بشكل مثالي ضمن مستويات الأطر الزمنية الأعلى.

يجب استخدام البحث عن مستويات المقاومة والدعم مع أدوات المساعدة الفنية الأخرى. هذا ما تريد دائمًا فعله – استخدم الأدوات والمؤشرات معًا.

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إلى جانب الاعتراف بالموجات، فإن مستويات تصحيح “فيبوناتشي” ومناطق الدعم والمقاومة المتكررة، بالإضافة إلى خطوط الاتجاه، هي أداة مهمة أخرى يجب رسمها في الرسم البياني.

الترند هو صديقك، حتى النهاية عندما ينحني

يجب وضع علامة على خطوط الاتجاه مرة أخرى على إطارات زمنية مختلفة. في كثير من الأحيان، هي واضحة جدا. ولكن يمكنك استخدام أداة خط الاتجاه واللعب معها، ربما للعثور على مزيد من خطوط الاتجاه التي لم تكن هذه العين تجذب للوهلة الأولى.

خطوط الاتجاه عبارة عن قياسات مهمة والتي تتيح لك معرفة أن الاتجاه الصعودي أو الهبوطي لا يزال قائمًا. طالما أن السعر لا ينكسر أعلى أو أسفل الخط، يمكن للمضارب الانضمام إلى الترند وعدم الخروج قبل أن ينتهي.

عندما يخرج السعر عن خط الاتجاه، فإن ذلك يشير إلى انعكاس الاتجاه المحتمل. في هذه النقاط، يخرج التجار من التداول و / أو يدخلون في صفقات جديدة للاتجاه الآخر.