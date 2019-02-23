Elon Musk يقترح إعطاء “ساتوشي” جائزة نوبل، ويكشف عن رصيده من البيتكوين!

تعج Wall Street بالشائعات المثارة عن أن شركة Apple قد تأخذ من رأسمالها النقدي الذي يبلغ حجمه 245 مليار دولار ، لشراء شركة Tesla العملاقة للسيارات الكهربائية ، لكن كل ما يريده المهتمون بمجال العملات الرقمية على موقع Twitter ، هو معرفة ما يفكر به “إلون ماسك” Elon Musk بشأن البيتكوين ، ومنشئه الغامض .

بعد يوم واحد فقط من ثنائه الشديد على البيتكوين ، خلال الحلقة الأخيرة من ARK Invest podcast ، كشف “ماسك” أنه لا يزال يمتلك كمية صغيرة نسبياً من العملات الرقمية . وقال أنها كلها مقومة بالبيتكوين .

وفي رده على التقرير الذي كان قد وصف البيتكوين فيه بأنه “بارع” ، وقال أن العملات الرقمية هي “طريقة أفضل بكثير لنقل القيمة من النقود الورقية ” ، أكد على أنه لم يقم بعد بأي عملية نقل بنفسه :

” مازلت أملك فقط 0.25 BTC ، التي أرسلها لي صديق منذ عدة سنوات . وليس لدي أي عملات رقمية أخرى . “

“إلون ماسك” يقول أن العملة الرقمية الوحيدة التي يمتلكها هي البيتكوين . | المصدر : “تويتر”

لطالما حافظ “ماسك” على قوله بأنه يملك فقط ربع عملة بيتكوين وأنه كان هدية – لم يشتريها بنفسه .

فمنذ ما يقرب من عام واحد ، قام “ماسك” بالتغريد على موقع Twitter قائلاً :

” أنا حرفيًا لا أملك أي عملة مشفرة ، بصرف النظر عن 0.25 BTC ، التي أرسلها لي أحد الأصدقاء منذ سنوات عديدة . “

كانت قيمة هذا الرصيد المذكور تصل إلى 5000 دولار ، خلال الفترة المزدهرة التي شهدها سوق العملات الرقمية في أواخر عام 2017 ، والتي لا تضيف حتى نقطة في دلو ثروة “ماسك” الضخمة التي تقدر بقيمة 22 مليار دولار .

لا يمتلك “ماسك” أيًا من عملة الإثيريوم ، وهو ما يعد أمراً مثيراً للسخرية إلى حد ما ، نظرًا لإنتشار المحتالين المخادعين الذين دبروا لخداع متابعيه ليشاركوا في giveaway خاصة بالإيثريوم .

منذ فترة طويلة ، كانت قد انتشرت شائعات عن أن “إلون ماسك” نفسه هو من أنشأ البيتكوين ، على الرغم من أنه ينكر ذلك بشكل قاطع ، ومن هم داخل صناعة العملات الرقمية لا يمنحون ذلك أي مصداقية على أي حال .

ورداً على تغريدة أخرى تدعي بأنه “ساتوشي ناكاموتو” ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla مازحاً ، أن “ساتوشي” يستحق جائزة نوبل عن “تأخر العطاء” ، بالنظر إلى أنها / أنه يملك ثروة من العملة الرقمية ، ولكن لم ينفق أبداً عشرة سنتات لأغراض الإختبارات .

” من يملك عملة البيتكوين منذ بدايتها ، يستحق جائزة نوبل في (تأخر العطاء) . “

في حين أن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم Royal Swedish Academy of Sciences ، لم تعترف حتى الآن بما يسمى بـ “العطاء المتأخر” كحقل علمي ، إلا أن “ماسك” يبدو أن لديه وجهة نظر صائبة .

حيث يعتقد أن “ساتوشي” يمتلك محافظ بيتكوين تحتوي على ما يصل إلى مليون BTC – تلك الأموال التي لم يتم إنفاقها أبداً .

في ذروة طفرة سوق العملات الرقمية ، كان هذا المبرمج الغامض يصنف كواحد من أغنى البشر في العالم ، بثروة تقدر قيمتها الصافية بما يقرب من 20 مليار دولار ، وهو ما ينافس به ثروة “ماسك” . ومع ذلك ، وبعد مرور عقد من إطلاق العملات الرقمية ، فإن الإجماع العام هو أن تلك الثروة من العملة الرقمية قد تم إقفالها إلى الأبد ، إما بسبب وفاة “ساتوشي” أو بسبب فقدان إمكانية الوصول إلى المحافظ التي تحتوي عليها .

على الرغم من مديحه للبيتكوين ، يؤكد “ماسك” أنه لا يعتقد أنه من الحكمة إشراك شركة Tesla في صناعة العملات الرقمية التي لاتزال وليدة . ومع ذلك ، يعتقد البعض أن حب “ماسك” للتكنولوجيا ، بالإضافة إلى الشجاعة التي لديه في المراهنة على الأفكار الوليدة القادرة على تغيير العالم ، من المحتمل أن يدفعه إلى إحتضان وتبني العملات الرقمية في المستقبل القريب .

بعد كل شيء ، إذا كان هناك شخص ما بإمكانه أن يأخذ البيتكوين “إلى القمر” ، فمن المنطقي أن يكون ذلك الشخص هو مؤسس SpaceX .عزيزي القاريء ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : CCN

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .