مع الاهتمام العالمي المتزايد و السريع بالرموز المضمونة ادى إلى ظهور أنظمة جديدة في موريشيوس للوصول للأسواق الرقمية و المالية العالمية، يوفر HM للمستثمرين ، المهتمين بتطوير محفظتهم بالأصول الرقمية ، و إمكانية الوصول إلى الرموز المدعومة بالأصول الأساسية المدرجة والمتداولة في الأصول القابلة للتداول والتي من شأنها دعم هذا النظام البيئي التجاري المبتكرة.

مجموعة GMEX و HYBSE و MINDEX تتعاون لإدراج أول رمز ثابت متعدد الأصول في العالم في موريشيوس

ستكون الأداة الأولى التي سيتم إصدارها هي منتجات MAST اي Multi Asset Stable Tokens اي الاصول المتعددة المرمزة المستقرة، الرموز المدعومة الكاملة بالأصول المتعددة والتي ستوفر للمستثمرين مجموعة متنوعة من المخاطر المدارة، حيث يتم دعم كل فئة من الأصول بواسطة إطار متكامل من المحافظ الإستراتيجية. في البداية ، ستتكون MAST من حصة الملكية في الشركات التأسيسية. HM ، GMEX ، MINDEX ، و عملات DIM المدعومة بالكامل بالذهب والعملات المستقرة. قد تم تصميم ثلاث فئات مختلفة من حزم MAST لتمكين المستثمرين من جعل محافظهم الاستثمارية متكيفية مع كل الاصول وفقا لرغباتهم الفردية في المخاطرة.

يشمل HYBSE Marketplace او سوق HYBSE أحدث التطورات التكنولوجية للقطاع المالي، سيقوم “سوق HYBSE الدولي” بدمج حلول وتقنيات بلوكتشين مع الصناعات المالية التقليدية التي توفر نظامًا إيكولوجيًا كاملًا ومحكومًا يعمل على تحويل الأصول الرقمية على بلوكتشين. وستتيح هذه الشراكة لأول مرة للمستثمرين المؤسسيين الوصول إلى أوراق الاستثمار المتداولة وأدوات العملات المشفرة الأخرى.

يقول Hirander Misra ، رئيس HYBSE Marketplace و GMEX و MINDEX: “مع برنامج GMEX Market Advancement ، نحن حريصون على إيجاد طرق للعمل مع الشركاء لتقديم حلول مبتكرة للسوق. إن “أصول التوكينز” ، المدعومة بالكامل ، والتي تُقدم إلى السوق في بورصة منظمة وتُخزن في محافظ رقمية خاضعة للرقابة ، تحقق مستوى عالي من التنظيم والرقابة لم تكن متوفرة في السابق متاحة لاحتياجات المستثمرين المؤسساتيين “. “يسرنا أن نطلق MAST في سوق HYBSE في موريشيوس ، حيث نؤيد بقوة الإطار التنظيمي التمكيني الذي يتم إنشاؤه في البلاد للأسواق الرقمية. ونحن مقتنعون بأن هذا الإطار الجديد سيضع موريشيوس بقوة على الخريطة العالمية باعتبارها المكان الطبيعي للتقنيات المبتكرة في مجال الأصول الرقمية.

قد بدأ MAST ATO الرسمي يوم الخميس 21 فبراير 2019. من المتوقع أن يبدأ التداول الثانوي في HYBSE في الربع الثاني من عام 2019. سيكون (ATO عرض الاصول المرمزة) متاحًا للاستثمار من قبل المستثمرين المتميزين والخبراء.

يمكن للمشاركين المعتمدين المهتمين بالحصول على حصة في هذه الثورة متابعة الرابط التالي www.mast.eco، للمزيد من المعومات. يمكن العثور على تحليل تفصيلي وشامل لما سبق في مخطط MAST ، الموجود على موقع MAST.

لتواصل و معرفة المزيد :

موريشيوس

سامانثا سيوسو سورون (+230) 5772 4400 [email protected]

المملكة المتحدة

ميلاني بددين +44 (0) 7974 937 970 [email protected]

رقمي

يوروش ترايكوفيتش +27 (0) 87 701 0914

إخلاء مسؤولية

تعترف موريشيوس كسلطة قضائية بالأصول الرقمية كفئة أصول للاستثمار من قبل المستثمرين المتميزين والخبراء. نحن نوصي المستثمرين بشدة بالبحث عن المشورة المالية والقانونية المستقلة قبل الدخول في أي صفقة عمل… يجب على المستثمرين التأكد التام من المخاطر قبل الالتزام بأية أموال للاستثمار.

الإعلان لجميع المستثمرين: الواجبات التنظيمية

تقع على عاتق المستثمرين الذين يرغبون في شراء أو الاحتفاظ بالرموز الموصوفة في هذا العرض البحث وإبلاغ أنفسهم عن جميع القوانين واللوائح المعمول بها في أي ولاية قضائية ذات صلة. وهذا يشمل العواقب الضريبية فيما يتعلق بشراء أو الاحتفاظ أو بيع رموز MAST الأصول المتعددة الثابتة. شركتنا لا تقدم أي مشورة قانونية أو مالية أو تجارية. في حالة وجود أي شكوك أو أسئلة ، يرجى الاتصال بنا.

يجب أن يلتزم المستثمرون بجميع القوانين واللوائح المتعلقة بمعرفة العميل ، ومكافحة غسل الأموال ، وتمويل الإرهاب التي قد تنطبق عليهم. يجب على المستثمرين الحصول على أي أذونات أو موافقات أو تراخيص مطلوبة من أجل شراء أو الاحتفاظ أو بيع أي رموز MAST بموجب القوانين واللوائح التي يخضعون لها أو في كل ولاية قضائية يمكنهم فيها شراء أو الاحتفاظ أو بيع رموز MAST. نحن لا نبيع إلى البلدان الخاضعة للعقوبات.

حول MINDEX

MINDEX Holdings Limited – هي الشركة القابضة لنظام MINDEX الإيكولوجي.

MINDEX Clearing Limited – ستقوم بدور مركز المقاصة المركزي (CCP) الذي تنظمه لجنة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC) لتسوية جميع الصفقات المنفذة على MINDEX Limited.

MINDEX Limited – ستقوم بتشغيل بورصة مشتقات متعددة الأصول تنظمها لجنة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC).

MINDEX Spot Limited – سوق التداول الإلكتروني لعقود السلع الفورية المادية والرقمية القياسية للذهب والمعادن الثمينة والسلع الأخرى.

MINDEX Vault Limited – الحل المقترح لتخزين الودائع المؤمَّنة للذهب والمعادن النفيسة الأخرى.

MINDEX Refinery Limited – المسؤولة عن عمليات صهر وتكرير واستعادة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى على مستوى عالمي وفق أعلى المعايير.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.mindex.mu

للمتابعة على تويتر @MindexHoldings

حول مجموعة GMEX

تضم مجموعة GMEX نخبة من الشركات التي تقدم حلولًا مبتكرة رائدة لعصر جديد من الأسواق المالية العالمية، وتوفر الخبرة في مجال الأعمال، وأحدث التقنيات، والاتصال، والتميز التشغيلي الذي يتم تقديمه من خلال اتباع نهج قائم على الشراكة. تستخدم GMEX خبرات وتجارب واسعة في البنية التحتية للسوق لإنشاء خطة رئيسية استراتيجية مناسبة مع البورصات ومؤسسات المقاصة والمستودعات والسجلات ومنصات استلام المستودعات. تقدم GMEX أيضًا ميزة إضافية تتمثل في الربط البيني مع العديد من البورصات الشريكة، لإنشاء شبكات عالمية من السيولة. GMEX Technologies هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة GMEX.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.gmex-group.com

للمتابعة على تويتر @GMEX_Group

حول HYBSE

إن بورصة الأسهم المختلطة (HYBSE) هي منصة تبادل على الإنترنت تعتمد على بلوكتشين. وهي تسمح بشراء وبيع الأسهم المحولة لعملات مشفرة في الحقبة الجديدة من العملات المشفرة. كما يسمح استخدام تقنية بلوكتشين للمشاركين بقطع العديد من الوسطاء المرتبطين بالبورصات التقليدية. وفي حين أن البورصات التقليدية تخدم المشاركين من مواقع جغرافية محددة، فإن HYBSE مفتوحة لجميع المشاركين على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.hybse.com

للمتابعة على تويتر @HYBSE

حول مؤسسة DIM

مؤسسة DIM هي منظمة غير ربحية مسؤولة عن التسويق والعلاقات العامة ورعاية العملاء والرقابة على العلامات التجارية DIM (DIMCOIN، عملات DIM، عملات DIM المشفرة وعملات DIM المستقبلية المقومة). DIM X عبارة عن منصة تحويل عملات مشفرة. مؤسسة DIM مسجلة في سنغافورة.

ستكون مؤسسة DIM الإقليمية مسؤولة عن: