أفضل بوتات العملة المشفرة على تلغرام لتعرف كل جديد عن العملات المشفرة و الحصول على توصيات عن العملة المشفرة عبر بوتات ذكية تقدم لك كل المعلومات عن العملة المشفرة عبر تلجرام.

بوتات التلجرام كثيرة و متنعوعة و هي من صنع الانسان عبر خورزميات ذكية مرتيظة بالانترنت تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقدم لك معلومات عن مجال ما، تحسب لك قيم ما، اما ما البوتات التي ستقدمها لكم في هذا المقال هي للعملات المشفرة لتعرف كل جديد عن سوق العملات المشفرة، و العديد من الاشياء تقدمها لك البوتات عن العملات و بالعملات المشفرة.

تعرف من خلال هذا المقال على ستة من أفضل أفضل بوتات العملة المشفرة على تلغرام!

أفضل بوتات العملة المشفرة على تلغرام

يمكن إيجاد روبوتات العملة المشفرة لكل مناسبة. روبوتات الدردشة ليست بالشيء الجديد ولا المتوفر فقط على تلغرام. لكنها اكتست أهمية أكبر على تلغرام، وهي تدين بهذا لطبيعة فضاء العملة المشفرة الذي يقوم على البيانات. يعد طلب البيتزا مثلا عبر برنامج بوت على الفيسبوك أو الماسنجر أقل كفاءة من الطرق التقليدية. من ناحية أخرى، يُعد الاطلاع على تقلبات السوق من أفضل الوظائف التي تُعنى بها برامج بوتات Telegram.

تحليلات الأسعار هي الإنجاز الأكثر بروزا في صفوف بوتات تلغرام، وقد اخترنا لكم في هذا المقال تشكيلة من أفضل بوتات العملة المشفرة على تلغرام.

Bitcoinpriceanalyticsbot

يتيح لك Bitcoinpriceanalyticsbot تعيين حد أعلى وأدنى لسعر البيتكوين؛ ليتم إشعارك ما أن يبلغ سعر البيتكوين أحد تلك الحدود.

Rocket Coin

Rocket Coin هو روبوت آخر للعملة المشفرة؛ يقوم هذا الروبوت باطلاعك على كل ما يخص عملة مشفرة ما أن ترسل له اسم العملة.

تجدون على تلغرام أيضا روبوتات الإشعار بالإيداعات، الإشعار بالرموز الجديدة والمزيد …..

Tracktxbot

إذا سبق لك أن وجدت نفسك تنتظر التوصل بمبلغ من الاثريوم، فربما تتعب وأنت تقوم بتحديث متصفحك للبلوكشين بحثًا عن علامة توصلك بالمبلغ. Tracktxbot هو أحد روبوتات تلغرام التي تنقل لك معاملات محفظتك عبر إشعارات. يتعين عليك إدخال عنوان محفظتك ومنحها اسمًا إذا أردت، وسيتم إبلاغك فور تلقي إيداع بالاثريوم. يمكن لهذه الخدمة أيضًا تنبيهك بالأموال التي ترسل من محفظتك، مما يسمح لك بالتصرف بسرعة في حالة الولوج الغير المصرح به لمحفظتك.

Tokenstats

إن روبوت Tokenstats هو أداة أخرى بسيطة ولكنها مفيدة للغاية، وستثبت أنها لا تقدر بثمن للمستثمرين في العروض الأولية للعملة المشفرة ICO. اكتب /ROI متبوعًا باختصار الرمز وسيظهر لك العائد الذي حققه بالاثريوم والبيتكوين والدولار. لا تتطلب كل برامج روبوتات تلغرام إعدادًا يدويًا وتكوينًا باستخدام سلسلة من الأوامر. بل معظمها تكتفي بطلب الانضمام إلى القناة والمتابعة من أجل الاستفادة من خدماتها.

Tokenstats Announcements

يتكلف روبوت Tokenstats Announcements بإعلام مستخدميه بالرموز الجديدة التي تدخل سوق العملات المشفرة.

Crypto Exchange Listing

يهدف روبوت Crypto Exchange Listing إلى التنبؤ بدقة بإدراج رمز جديد في البورصة قبل الإعلان الرسمي. إن سجلها، الذي يرتكز على إيداعات الرموز في البورصات المعروفة، جيد بشكل مدهش.