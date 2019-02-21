أسواق العملات المشفرة تستمر في التداول على الهامش بعد المكاسب الأخيرة، وسوق الأسهم يشهد بعض الارتفاعات

تام شمس - الخميس 21 فبراير 2019 03:49 صباحاً - الأربعاء ٢٠ فبراير: في أعقاب الموجة الأخيرة من الارتفاع، يتم تداول أسواق العملات المشفرة بشكل جانبي اليوم، حيث تشهد أعلى ٢٠ عملة من حيث القيمة السوقية إشارات متضاربة، وفقًا لما جاء على كوين ماركت كاب.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

فبعد ملامسة عتبة ٤٠٠٠ دولار لفترة وجيزة مرتين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، انخفض سعر بيتكوين (BTC) قليلًا في وقت النشر. وبالتداول عند ٣٩٧١ دولارًا، تكون أكبر عملة مشفرة في الأسواق المالية قد خسرت ٠,٤٤ في المئة على مدار اليوم، لكنها لا تزال ٩,٣ في المئة على مدار الأيام السبعة الماضية، وفقًا لكوين ماركت كاب.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين ماركت كاب

أما "إيثريوم" (ETH)، وهي ثاني عملة مشفرة بحسب القيمة السوقية، فقد انخفضت بنسبة ١ في المئة، وبلغت قيمتها ١٤٦,٨٥ دولارًا في وقت النشر. ومع ذلك، لا تزال أعلى عملة بديلة تشهد بعض أكبر المكاسب خلال الأسبوع الماضي، حيث نمت بنسبة ٢٠٪ تقريبًا.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

كما تراجعت ريبل (XRP)، وهي ثالث أعلى عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة ٢,٦ في المئة اليوم، حيث شهدت أكبر خسائر خلال اليوم بين أكبر ٢٠ عملة. ويتم تداول ريبل عند ٠,٣٢٨ دولار، لكنها لا تزال مرتفعة بحوالي ٨ في المئة على مدار السبعة أيام الماضية.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وفي خضم إطلاق باينانس لشبكة اختبار بورصتها اللامركزية الجديدة، باينانس ديكس، اليوم، شهدت باينانس كوين (BNB) نموًا كبيرًا، حيث بلغت ١١,٣ دولارًا لكل عملة. وتشهد "باينانس كوين" أكبر نمو بين أعلى ٢٠ عملة من حيث القيمة السوقية اليوم، بعد أن قفزت نحو ٦ في المئة، وارتفعت إلى صدارة أفضل عشر عملات. ووفقا لمدير شركة باينانس التنفيذي، من المتوقع أن تساعد باينانس ديكس المستخدمين على استعادة السيطرة على مفاتيحهم الخاصة، وذلك حسبما أفاد كوينتيليغراف.

مخطط أسعار باينانس كوين على مدار ٢٤ ساعة. المصدر: كوين ماركت كاب

وتشهد رابع أعلى عملة مشفرة، إيوس (EOS)، النمو الأكبر خلال الأسبوع بين أفضل ٢٠ عملة، بزيادة حوالي ٣٣ في المئة على مدار فترة السبعة أيام، وفقًا لما جاء على كوين ماركت كاب.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة حوالي ١٣٦ مليار دولار اليوم من قبل وانخفضت إلى ١٣٤ مليار دولار في وقت النشر. وانخفض حجم التداول اليومي إلى حوالي ٣٠ مليار دولار من أعلى سعر أمس الذي بلغ ٣٦ مليار دولار.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

في الآونة الأخيرة، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة أنها ستبدأ فترة العد التنازلي عما قريب للموافقة على طلب تغيير القاعدة أو رفضه لصندوق بيتكوين المتداول في البورصة (ETF) من فان إيك وسوليد إكس.

وقد حلل تقرير جديد نُشر اليوم ٤٠ مشروعًا لعملات مشفرة وعملات مستقرة، ووجد أن نوع الأصل سيلعب دورًا رئيسيًا في اعتماد تقنيات التشفير.

وفي الأسواق التقليدية، تراجعت الأسهم الأمريكية قليلًا يوم الأربعاء، حيث يراقب المشاركون في السوق أحدث جولة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ووفقًا لسي إن بي سي، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ٣٧ نقطة عند الافتتاح، في حين أن مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ وناسداك يشهدان نموًا متواضعًا اليوم.

وفي الوقت نفسه، تجاوز عنصر البلاديوم الكيميائي اليوم لفترة وجيزة أعلى مستوى له على الإطلاق عند ١٥٠٠ دولار بسبب نقص الإمدادات. وفي الوقت نفسه، سجل الذهب أعلى قمة خلال ١٠ أشهر مع توقع هدنة بين الولايات المتحدة والصين، حيث يأمل المستثمرون في رؤية بعض الوضوح بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

في المقابل، انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء حيث ادعت الحكومة الأمريكية أن إنتاج الطفلة سيرتفع إلى رقم قياسي في الشهر المقبل. وفي وقت النشر، انخفض خام برنت بنسبة ٠,١٥ في المئة، في حين أن خام غرب تكساس الوسيط ومؤشر الخام الكندي تشد بعض التعافي أيضًا، مرتفعةً بنسبة أقل من نصف في المئة، وفقًا لموقع oilprice.com.