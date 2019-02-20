عملاق تعدين البيتكوين Bitmain تكشف عن خسائر بقيمة 500 مليون دولار ..هل هي نهاية حلم ال Ipo !

في تقرير مهم عن شركة Bitmain العملاقة – أكبر مصنع لأجهزة تعدين العملات الرقمية في العالم – أشار إلى تكبد الشركة لخسائر كبيرة في ظل فترة الهبوط الطويلة في سوق العملات الرقمية خلال عام 2018 مما يهدد خططها لإطلاق الإكتتاب العام IPO في سوق هونج كونج لتداول الأسهم .

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

حققت شركة Bitmain ، أكبر صانع لأجهزة تعدين العملات الرقمية على مستوى العالم ، خسارة هائلة قدرها نصف مليار دولار في ميزانيتها خلال الربع الثالث من عام 2018 ، و ذلك وفقًا لتقارير موقع CoinDesk.

نقلاً عن المصدر الذي نقل تحديثًا تم تقديمه في بورصة هونغ كونغ لتداول الأسهم ، أفاد المنشور أيضًا أن شركة Bitmain قد حققت إيرادات بأكثر من 3 مليارات دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 مع توليد 200 مليون دولار فقط في الربع الثالث من العام .

و تأتي هذ الخسارة الكبيرة كدليل على أن فترة هبوط سوق العملات الرقمية قد تسببت في تقليل معدل الطلب على معدات تعدين العملات الرقمية mining rigs ، و هي المنتج الرئيسي لشركة Bitmain ، و يأتي ذلك في وقت سيئ للغاية حيث تخطط شركة Bitmain لإطلاق إكتتاب عام أولي IPO في بورصة هونج كونج لتداول الأسهم مما يهدد هذا الحلم .

على الرغم من أن هذه النتائج ليست معطاة ، إلا أنها قد تعقّد حاليا هذا الجهد ، و هذا هو موضع إنتقاد السيد ” تشارلز لي تشايوجا ” الرئيس التنفيذي لسوق هونج كونج لتداول الأسهم على وجه الخصوص بحيث أن تشارلز قد أثار سابقا مخاوف نحو شركات العملات الرقمية .

إستدامة المشروع BUSINESS MODEL لشركة BITMAIN على المحك بالنسبة لشروط سوق هونج كونج لتداول الأسهم

و من الجدير بالذكر أنه خلال تجمع المنتدى الإقتصادي العالمي في الشهر الماضي في مدينة دافوس بدولة سويسرا ، تساءل السيد شياو جيا المذكور أعلاه عن إمكانية إستدامة الأعمال التجارية الشبيهة بنشاط شركة Bitmain – يقصد الشركات المتعلقة بتعدين العملات الرقمية ، و كان هذا الحديث في ضوء الخسائر التي وقعت على قطاع شركات تعدين العملات الرقمية في الفترة الماضية بسبب ما يسمى بالـ “crypto winter” ما يرمز إلى فترة هبوط سوق العملات الرقمية .

” ردود فعل المستثمرين حول الأمر ”

كما ردد المستثمرون مخاوف مماثلة ، و وفقا لشريك في لجنة ممارسة ضمان المخاطر من شركة PricewaterhouseCoopers في الصين ، تشون يين تشيونغ ، قال أن مخاوف المستثمرين حيال ذلك تتعلق في المقام الأول حول ما إذا كان هذا النموذج من الأعمال يتمتع بخاصية الإستدامة على المدى الطويل ، كما أنهم يشعرون بالقلق إزاء صانعي معدات تعدين العملات الرقمية مثل شركة Bitmain .

و يشترك المستثمرون في بعض المخاوف حول الأمر ، حيث يبقى السؤال أولا إذا كان نموذج عمل شركات تعدين العملات الرقمية لا يزال يمكنه جلب الكثير من المال ، و ثانياً ، من ناحية تأثير فترة هبوط سوق العملات الرقمية على تقييم هذه الشركات ، حيث يملك البعض منهم عددًا كبيرًا من التوكنز الرقمية Tokens .

” مشاكل شركة Bitmain المالية أضرت بالكثير من الناس “

و إلى جانب التهديدات المتعلقة بإستكمال مشروع الطرح الأولي IPO الخاص بشركة Bitmain و الذي تنوي الشركة تقديمه في البوصة للمستثمرين ، تسببت قلة أرباح معدات تعدين العملات الرقمية في فقدان المديرين التنفيذيين لشركة Bitmain لوظائفهم و هما كل من Jihan Wu و Zhan Ketuan .

في وقت متأخر من الشهر الماضي ، ذكرت صحيفة South China Morning الصينية أن كلا من المديرين التنفيذين Zhan Ketuan ، و Jihan Wu – و هما أيضا من الشركاء المؤسسين بالشركة ، سيتخليان عن منصبهما ، و كان مدير هندسة المنتجات في شركة Bitmain قد كلف بأداء دور المدير التنفيذي ، و مع ذلك ، من المقرر أن يظل كل من Zhan Ketuan ، و Jihan Wu كرئيسين مشاركين في مجلس إدارة الشركة .

و يذكر أنه قرب نهاية العام الماضي ، ألمح موقع CCN إلى أن الثنائي المذكور أعلاه كانا في طريقهما للخروج من الإدارة التنفيذية لشركة Bitmain.

” إعادة الهيكلة في شركة Bitmain “

إعادة الهيكلة الإدارية في شركة Bitmain لم تقتصر على المستويات العليا رغم ذلك ، و لكن على مدى الشهرين الماضيين ، قامت الشركة المصنعة لأجهزة تعدين العملات الرقمية بتسريح موظفين في مواقع مختلفة من فروع الشركة حول العالم ، و في الشهر الماضي أغلقت شركة Bitmain مزارع تعدين العملات الرقمية في ولاية تكساس حيث كان لديها ما بين 7000 و 8000 من معدات تعدين العملات الرقمية .

” شركة Bitmain تحاول تضييق نطاق توسعها بسبب المشاكل المالية المحيطة “

يذكر أنه في وقت سابق من شهر ديسمبر من العام الماضي ، أغلقت شركة Bitmain مركز تطوير في إسرائيل ، و قامت بتسريح جميع الموظفين العاملين هناك و البالغ عددهم 23 ، و في ذلك الوقت ، أشار رئيس مركز التطوير السيد Gadi Glikberg إلى أن هذا التحرك تم إتخاذه بسبب إستمرار فترة هبوط سوق العملات الرقمية .

شهد سوق العملات الرقمية بعض التغييرات في الأشهر القليلة الماضية ، مما اضطر شركة Bitmain عملاق التعدين إلى دراسة أنشطتها المختلفة في جميع أنحاء العالم ، و إعادة تنظيم أعمالها وفقًا للوضع الحالي للسوق .

و مع كل الأخبار السيئة التي تخرج من شركة Bitmain خلال الأشهر القليلة الماضية ، يبقى أن نرى ما إذا كانت ستمضي قدما في خطط إطلاق الإكتتاب العام IPO الخاص بالشركة في مواجهة الخسارة البالغة نصف مليار دولار أميركي ، و إذا حدث ذلك ، هل تسمح به سوق هونج كونج لتداول الأسهم .

و الآن عزيزي القاري ، في رأيك ماذا يمكن أن يحدث في الفترة القادمة ؟! و هل يمثل التقلب الشديد في أسعار العملات الرقمية مشكلة بالنسبة لإستدامة أعمال الشركات ذات الصلة بالمجال ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

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