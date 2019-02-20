بعد الإطلاق التجريبي… هل ستنجح منصة بينانس اللامركزية ؟

أطلقت بينانس (Binance)، منصة لامركزية لتداول العملات الرقمية، في مرحلتها التجريبية “testnet” والقائمة على بلوكشين “Binance Chain” الخاص بها.

لماذا ستقوم “بينانس” بإطلاق “منصة لامركزية DEX” ؟

ما هي المنافع التي ستعود عليهم من وراء ذلك؟

مع انخفاض سعر البيتكوين و العملات الرقمية المختلفة من أعلى مستوياتها طوال عام 2018، ظلت منصة بينانس مشغولة في بناء وإطلاق منتجات وخدمات جديدة لتثبت بأنها الشركة الرائدة في عالم الكريبتو.

الآن، وبعد ساعات فقط من إطلاق الشبكة التجريبية لبلوكشن بينانس “Binance Chain” والذي سيسمح لأول مرة بإجراء اختبار عام لمنصة بينانس اللامركزية “Binance DEX” المرتقبة قد يتسائل البعض عن جدوى نجاحها.

أولا, تهدف منصة بينانس اللامركزية “Binance DEX” إلى نقل أفضل المميزات والخصائص في المنصات المركزية لبينانس وتقديمها في بيئة لامركزية.. والسبب الرئيسي للقيام بذلك هو تقديم مستوى أعلى بكثير من الأمان والخصوصية والثقة للمستثمرين.

كما ذكرت منصة Binance في تدوينة منشورة في 18 فبراير:

“إن المنصة اللامركزية (DEX) ستقدم مظهر رائع لمهمة بينانس لنشر حرية المال. مع المنصة اللامركزية لبينانس، سيحتفظ الشخص بالكامل بأمواله من العملات المشفرة الخاصة به ويقوم بتوصيل الشبكة مباشرة للتداول دون الحاجة إلى توفير معلومات شخصية.”

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علاوة على ذلك، سيتم تشغيل العقود والرموز بشكل موزع في جميع أنحاء العالم بدلاً من كيان مركزي قد يخضع لفترة زمنية قصوى. لذلك، يجب أن تكون منصة بينانس اللامركزية (DEX) أكثر أمانًا وموثوقية مع حماية خصوصية المستخدم.

هل سيستطيع “بلوكشين بينانس” و “منصتها اللامركزية” من تحقيق النجاح؟

المنصات اللامركزية ليست جديدة. لدى الصناعة حاليًا عدة منصات متاحة للتداول، ولكن لم يستطع أي منها الاستحواذ على أحجام تداول كبيرة مقارنة بما تقوم به المنصات المركزية.

ويرجع ذلك إلى حد كبير لأن منصات التداول اللامركزية الحالية أقل سهولة من حيث الاستخدام مقارنةً بالأنظمة الأساسية. كما يواجهون مشكلات السرعة والسيولة التي تعوق اعتماد المستخدمين وتمنع البرامج والتطبيقات من النمو.

تدرك بينانس تمامًا المشكلات الحالية التي نراها اليوم، ولكن لديها خبرة في تشغيل واحدة من أنجح منصات التداول في العالم. لدى “بينانس” الملايين من العملاء ويديرون مليارات الصفقات وهم يعرفون ما الذي سيحتاجه الأمر لتحقيق نجاح للمنصة اللامركزية.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة بينانس “تشانجبينج تشاو” للمستخدمين عبر تدوينة أن “بلوكشين بينانس” Binance Chain يمكنها التعامل مع الحجم الذي يتوقعون الحصول عليه:

“بلوكشين بينانس هو سلسلة كتل بسيطة جدًا من حيث التطبيق، ولكنها تستطيع التعامل مع عدد كبير جدًا من المعاملات. من رأينا أن المعالجة أكثر أهمية من الميزات”.

بشكل عام، يبدو أن “بلوكشين بينانس سيكون سلسلة كتل بسيطة للغاية مع توفير أداء عالي. قد لا تحتوي المنصة اللامركزية (DEX) على جميع الخصائص والمميزات الممكنة ولكنها إذا كانت تعمل بسرعة وسلاسة، فسترى بينانس نجاحها في وقت قريب.