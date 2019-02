سوق العملات الرقمية يشهد إرتفاعا بقيادة عملات البيتكوين و الإيثيريوم

اكتسب سوق العملات الرقمية أكثر من 5 مليارات دولار في القيمة السوقية الإجمالية التقديرية للسوق Total Market Cap ، و ذلك خلال تداولات يوم الأحد مع تحقيق إرتفاعات ملحوظة بقيادة عملة الإيثيريوم من بين العملات الرئيسية في سوق العملات الرقمية .

في هذا الخصوص نشر موقع ccn تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

بدأ سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع مع إرتفاع مثير للإعجاب ، حيث ارتفعت القيمة التقديرية الإجمالية لسوق العملات الرقمية Total market cap من إجمالي 120.91 مليار دولار ليصل إلى نحو 126.391 مليار دولار في يوم ، و ذلك طبقا لبيانات موقع CoinmarketCap .

في الساعة التاسعة بالتوقيت العالمي المنسق UTC ، تم وصول القيمة السوقية التقديرية Total Market Cap لسوق العملات الرقمية إلى 126.30 ، مرتفعًا بنسبة 4.45 في المائة من أدنى سعر وصل له يوم الأحد ، و ذلك مع وصول جميع العملات العشرة الأولى في سوق العملات الرقمية إلى مناطقها الخضراء ، حيث سجلت عملة البيتكوين ، – و هي العملة الرئيسية الرائدة في سوق العملات الرقمية – ، مكاسب بنسبة وصلت إلى 3.01 في المائة وفقًا للإطار الزمني المعدل على مدار 24 ساعة و الذي تم حسابه بواسطة منصة البيانات التحليلية TradingView.com .

و بالإضافة إلى البيتكوين حققت عملة الإيثيريوم ، ثاني أكبر عملة رقمية في السوق ، صعود أفضل و ذلك من خلال تحقيق زيادة قدرها 10 في المائة في نفس الوقت المذكور .

كانت عملة Bitcoin Cash ، و هي المشروع الذي يحاول نسخ البيتكوين Bitcoin-clone ، و الذي يتزعمه Roger Ver ، ثاني أفضل أداء للعملات الرقمية المصنفة ضمن المراكز العشرة الأولى ، حيث ارتفعت BCHABC أكثر من 7 في المائة ، في الإطار الزمني المعدل 24 ساعة ، كما ارتفعت عملة Stellar بالرمز XLM ، و عملة الريبل بالرمز XRP ، في نفس الوقت ، إلى ما يقارب 2.80 في المائة ، في الوقت الذي قفزت فيه عملة EOS منافس عملة الإيثيريوم بأكثر من 3.5 في المائة .

على جانب آخر كانت العملات الرقمية الأقل أداء في خلال ال 24 ساعة الماضية هما عملتي لايت كوين LTC و عملة الترون TRX في حين ارتفعت عملة اللايت كوين التي أسسها تشارلي لي بنسبة متواضعة بلغت 1.16 في المائة ، بينما سجلت عملة TRX العملة الرئيسية لمشروع جاستن سن صعودا بنسبة 0.08 في المائة فقط .

الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين

تتزامن عودة حركة الصعود لسوق العملات الرقمية مع التطورات الإيجابية في الأسواق المالية العالمية ، و ذلك مع إستمرار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين هذا الأسبوع في ولاية واشنطن ، حيث تتطلع كل من هذه القوى الإقتصادية العملاقة إلى إنهاء ما يسمى بـ “الحرب التجارية – trade war ” بين الدولتين على نحو إيجابي .

و قال الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” إنهم سوف يزيلون الرسوم الجمركية على الصين بمجرد اقترابهم من التوصل إلى “إتفاق تجاري حقيقي ” مع حكومة بكين.

وجاء هذا البيان بعد استجابة السوق الآسيوية المرتفعة ، حيث سجلت أسهم Mainland Chinese الصينية مكاسب ملحوظة بشكل كبير يوم الإثنين ، مما دفع أسواق الأسهم في المنطقة للتقدم ، كما أقفلت أسواق الأسهم في كل من دول اليابان ، و أستراليا ، و كوريا الجنوبية ، و سنغافورة أيضًا يوم الإثنين على نحو إيجابي .

و اليوم ، أظهر سوق العملات الرقمية وجود ارتباط قوي مع نظيره الآسيوي إلى حد كبير ، و من المرجح أن يستمر الإرتباط مع توجه النظر إلى الجلسة الأوروبية ، و وفقا لمحللي شبكة CNBC ، فقد فتحت السوق الأوروبية ببداية مختلطة ، حيث قادت أسهم الموارد ، التي تتعلق بالصين بمكاسب ،و مع ذلك ، كانت الأسهم الأوروبية الموحدة the pan-European shares في حالة عادية خلال الجلسة التداولية في الصباح الباكر .

التحليل الفني لعملات البيتكوين ، و الإيثيريوم .

بالنظر إلى العملات الرقمية بشكل فردي ، أكدت عملة البيتكوين BTC العملة الرئيسية في السوق على الإتجاه الصعودي لها بعد الخروج من نموذج العلم الثور bull flag pattern كل هذا الوقت ( كنا قد ناقشنا أيضًا نظرية الهبوط في هذا التحليل الموجود على الرابط التالي ) .

يتطلع سعر زوج البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي BTC / USD الآن لإختبار خط الترند الهابط على المدى المتوسط ( المشار إليه باللون الأحمر في الرسم البياني أدناه ) ، و ذلك من أجل تحقيق ارتداد أو إختراق محتمل .

يمكن أن يشير ضعف حجم سيولة التداول volume ، و التقلب في الأسعار إلى احتمالية حدوث حركة هبوطية قبل إختبار خط الترند الأحمر في الصورة أعلاه ، و في حالة حدوث إنعكاس للإتجاه ، يمكن أن يجد سعر زوج البيتكوين مقابل الدولار BTC / USD منطقة الدعم عند منطقة 50 period على مؤشر moving average ( المشار إليه عبر المنحنى الأزرق في الرسم البياني الموجود أعلاه ).

أما بالنسبة للتحليل الفني لعملة الإيثيريوم بالرمز ETH مقابل الدولار الأمريكي ، و هي العملة الرقمية صاحبة الأداء الأفضل من بين أفضل عشر عملات رقمية في السوق ، فمن الممكن حدوث انحراف deflection محتمل في المنطقة المحددة بين سعري 141-151 دولار.

Ethereum was the best performing major-cap currency against the dollar. 4H CHART | SOURCE:صورة من الرسم البياني لحركة سعر عملة الإيثيريوم مقابل الدولار الأمريكي ETH / USD تظهر أن عملة الإيثيريوم كانت صاحبة أفضل أداء من بين العملات الرقمية الرئيسية مقابل الدولار على شارت الأربع ساعات – المصدر : COINBASE, TRADINGVIEW.COM