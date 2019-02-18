الآن بإمكانك استخدام عملة الريبل (XRP) في أكثر من 40 مليون متجر في 180 دولة حول العالم

وبينما تنخفض أسعار العملات الكريبتو بسبب اتجاهها نحو مستويات منخفضة إلى أن استخدامات العملات الرقمية والتبني لا تزال تنمو بشكل مستمر.

بعد أيام من إعلان دعمه لعملتي “داش” و “لايت كوين” يدعم تطبيق Spend.com الآن عملة الريبل (XRP) وهي العملة الرقمية المحلية لبلوكشين الريبل “Ripple Ledger”. وتُعد تلك خطوة كبيرة في عيون مجتمع الريبل.

من خلال المديرين التنفيذيين، كانت الشركة تحاول بكل شئ ممكن وغير ممكن من أجل توفير العملة للمجتمع من خلال منصات تداول العملات الرقمية المختلفة وصنع قاعدة لها في بعض الشركات والمنصات.

نظرًا لأن عملة الريبل الرقمية (XRP) متوفرة الآن على Spend.com، أصبح مالكو عملات الريبل (XRP) الآن يملكون خيارهم. يستطيعون المضي قدمًا في إنفاق أموالهم في أكثر من 40 مليون موقع منتشرة في 180 دولة.

مقالات ذات صلة

لقد أصبحت قاعدة استخدام العملة كمدفوعات ممكنة بشكل أساسي لأن “Spend.com” لديها شراكة مع “فيزا” Visa. ونتيجة لذلك، يمكن استخدام البطاقات البنكية في أي مكان في العالم.

ما هو أكثر من ذلك أن الرسوم لا تكاد تذكر، وقبل الإنفاق يتم تحويل الريبل (XRP) إلى “عملة نقدية” عبر نقرات بسيطة لاستخدامها في شراء الاحتياجات اليومية.

منصة باينانس تقوم بتحويلات لأكثر من مليار دولار لمحافظ أخرى... والرئيس التنفيذي يطمئن المستخدمين

مباشرة من محفظة Spend، يمكن للمستخدمين تخزين وإنفاق وإرسال أكثر من 16 عملة رقمية من بطاقاتهم الافتراضية أو الفعلية. كما يمكن مبادلة أي من العملات الرقمية المحددة إلى إلى عملة نقدية أو إلى عملة رقمية.

علاوة على ذلك، يمكنك الحصول على قروض مضمونة من “Spend”، وذلك اعتمادًا على تصنيفاتك الائتمانية، يمكنك اقتراض الأموال بمعدل فائدة يبلغ 11٪. على الرغم من ذلك، لا تتوفر هذه الميزة إلا في بعض المناطق وتخضع لموافقتها.

من أجل نجاح العملات الرقمية والكريبتو، يجب أن لا تجذب المزايا الفائقة للريبل (XRP) المؤسسات المالية فقط ولكن أيضًا للمستخدمين العاديين في اليوم الواحد.