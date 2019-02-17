بنك كويتي ينضم إلى شبكة الريبل لتسريع الحوالات الدولية

أعلن البنك الأهلي الكويتي [ABK] عن شراكته مع الريبل من أجل تمكين المدفوعات الدولية الفورية لعملائها داخل وخارج الكويت.

زعم البنك الأهلي الكويتي (ABK) أنه واحد من المؤسسات المالية القليلة في الكويت التي تعمل على تقليل أوقات المعاملات من أيام إلى دقائق قليلة لعملائها.

سيعمل البنك على دمج تقنية البلوكشين المؤسسية الخاصة بشركة الريبل (Ripple) في خدماتها الحالية لتقديم تأكيدات فورية لعملائها. وسيساعد هذا عملاء البنك في إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة والأحباء بشكل أسرع وأكثر كفاءة كما أشار البنك.

سيكون بنك (ABK) جزءًا من شبكة الريبل (RippleNet) وهي شبكة عالمية لامركزية من البنوك ومقدمي الدفع. طبقًا لكلام “سومناث مينون” الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك (ABK):

“تتماشى هذه الشراكة مع الريبل مع فلسفتنا التي لا تتزعزع لتطوير صناعة التحويلات الدولية ونخطط لتسخير قوة تقنية البلوكشين لجعل المدفوعات العالمية أسرع وأكثر ملاءمة لعملائنا. ومع استمرار التقنيات الذكية في تحويل القطاع المالي بشكل سريع، فإننا لا نزال ملتزمين بتعزيز خدماتنا، والإلتزام بالمحافظة على الابتكار”.

البنك الأهلي الكويتي ليس البنك الوحيد الذي دخلت شركة الريبل في شراكة معه في الكويت. لقد دخلت هذه الشراكة ايضًا بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي. وقد قام حساب “XRPCenter” بإبلاغ المجتمع حول هذه الأخبار عن طريق تغريدة على تويتر:

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“*#الكويت*

أصبح الريبل الخيار الأفضل لإرسال الأموال من وإلى الكويت. وقد أغلقت الاتفاقات مع البنوك التالية:

1)NBKPage (أكبر بنك في الكويت)

2)KFHGroup_Eng (ثاني أكبر في الكويت)

3)Abk_kuwait (في المرتبة السادسة كأكبر بنك في الكويت)

اعترف “نافين جوبتا” العضو المنتدب لشركة الريبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهذه الشراكة وقال: “نتطلع إلى دعم الجهود المستمرة للبنك الأهلي الوطني (ABK) لتعزيز خدماته المصرفية الرقمية من خلال توفير حلولنا المبتكرة والذكية في صناعة الحوالات الدولية”