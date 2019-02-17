بالأرقام…. تعرف على منصة BitMEX للتداول بالرافعة المالية

هناك العديد من المنصات لتداول العملات المشفرة في السوق. منصة بينانس (Binance) و منصة (Coinbase Pro) ربما هم الأكثر شعبية بين العديد من المنصات.

بشكل عام، هم دائما من يقودون عمليات إطلاق الخدمات الجديدة، ومشاريع العرض الأولية للعملات (ICO) وإدراج العملات الرقمية المميزة.

لكن من الملاحظ ايضًا أن منصة “BitMEX” بدأت تتوسع وتنمو في هذا المجال بأعتبارها المنصة الأشهر في عالم تداول البيتكوين عبر الرافعة المالية. في الواقع، توفر هذه المنصة منتجات مالية متطورة مثل “العقود الآجلة” و “التداول بالهامش”.

وفقا لمقالة نشرتها مؤخرا الشركة، أبلغوا أن حجم التداول السنوي النظري يقترب من 1 تريليون دولار. ومع ذلك، هذه هي القيمة النظرية التي تتعامل معها، بما في ذلك “الرافعة المالية” المستخدمة في منصة BitMEX. علما بأن متوسط ​​الرافعة في المنصة هو 8.6x.

متوسط ​​المتداول على منصة BitMEX يشتري ويبيع حاليا البيتكوين باستخدام رافعة مالية 8.6 أضعاف كمتوسط للمستخدم الواحد. ومع التخلص من أحجام تداول الرافعة المالية بمعدل 8.6 ضعف لكل مستخدم، فإن المنصة ستتعامل مع 116 مليار دولار من حجم التداول السنوي. هذا أقل من حجم التداول السنوي المقدر لمنصة بينانس بما يقارب 198 مليار دولار.

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في الوقت الحالي، لدى صندوق BitMEX للتأمين 21,000 بيتكوين (BTC) أي حوالي 70 مليون دولار بالسعر الحالي. وهذا يعني أن المنصة تحتوي على 0.007٪ من حجم التداول السنوي النظري لـ BitMEX.

تظهر البيانات الصادرة عن الشركة أن منصة BitMEX هي واحدة من أكبر مستخدمي البيتكوين حول العالم. وبالتالي، فإن إحدى حالات الاستخدام الأكثر أهمية للبيتكوين هي تسوية الرهانات بين متداولي البيتكوين. هذا التبادل يزيد أيضا حجم البيتكوين إلى مستويات جديدة. قد يساعد ذلك السوق على الدخول في اتجاه السوق الصاعدة في المستقبل بمجرد أن يجد هذا السوق الهابط نهاية.

دوّنت منصة BitMEX عن صندوق التأمين الخاص بهم:

“على الرغم من وجود 21,000 بيتكوين داخل صندوق تأمين، فإن ما يقرب من 0.1٪ من إجمالي المعروض من البيتكوين قد يبدو كبيرًا ولا يمكن أن تقدم BitMEX نفس الضمانات القوية للمتداولين الرابحين، مقارنة بتلك التي توفرها منصات التداول التقليدية”.

في المستقبل، قد تبدأ BitMEX في زيادة صندوق التأمين الخاص بها لتقديم خدمات أفضل للمستخدمين.