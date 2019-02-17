ما هو فينتيش FinTech او التكنولوجيا المالية ، فينتيش او FinTech او التكنولوجيا المالية او Financial technology هي عبارة عن تكنولوجيا مالية تصف قطاع الخدمات المالية الناشئة في القرن ال 21. وفي الأصل، ينطبق المصطلح على التكنولوجيا المطبقة على المؤسسات المالية الاستهلاكية والتجارية. منذ نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، توسع هذا المصطلح ليشمل أي ابتكارات تكنولوجية في القطاع المالي، بما في ذلك الابتكارات في مجال محو الأمية المالية والتعليم، والخدمات المصرفية للأفراد، والاستثمار، وحتى العملات المشفرة بيتكوين. مفهوم فينتيش او FinTech داع صيحه كثيرا عند عامة الناس، عند ظهور تكنلوجيا البلوكشين و العملات المشفرة. و حتى الان فينتيش او FinTech بات يعرفه كل معتم بالمال المشفر.

ما هو فينتيش FinTech او التكنولوجيا المالية او Financial Technology

فينتيش او FinTech :

مصطلح التكنولوجيا المالية او Financial technology تم اختصارها في FinTech يمكن أن تنطبق على أي ابتكار في كيفية تعامل الناس مع الأعمال في المدفوعات، التحويلات المالية، المحافظ الإلكترونية… من اختراعات الكترونية للتعامل مع الاموال الى السجلات الحسابية الرقمية. منذ ثورة الإنترنت وثورة الإنترنت عبر الهاتف النقال، نمت التكنولوجيا المالية بشكل متفجر، و فينتيش او FinTech التي أشارت في الأصل إلى تكنولوجيا الكمبيوتر المطبقة على المكتب الخلفي للبنوك أو الشركات التجارية، تصف الآن مجموعة واسعة من التدخلات التكنولوجية في الشخصية والتجارية المالية.

آفاق توسع فينتيش او FinTech :

الإبتكارات التكنولوجية قد حققت بالفعل طرق التجارة والأعمال المصرفية في القرن العشرين. التطبيق المحمول الوحيد لتداول الأسهم Robinhood لا يتقاضى أي رسوم على الصفقات، ومواقع الإقراض الند للند Prosper و Lending Club الذي وعد بالحد من المعدلات خلال فتح المنافسة على القروض لقوى السوق الواسعة. وتشمل التقنيات التي يجري تصميمها والتي ينبغي أن تصل إلى ثمارها بحلول عام 2020، الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والتداول عبر الهاتف النقال في أسواق السلع الأساسية والمحافظ الرقمية (مثل أبل و غوغل التي تعمل على تطوير أنظمة المحفظة المتنقلة)، والاستشارات المالية ومواقع الإستشارات الالية مثل LearnVest و Betterment، وأدوات إدارة الأموال الكل في واحد مثل Mint و Level. و هذا بدا حقا مع تكنلوجيا البلوكشين و بلوكشين الإثريوم خصوصا، التي ساعدت في ظهور العديد من الشركات النائة التي تعمل على ذلك من الان، و التي نرى اسهمها على شكل رموز مميزة قابلة للتداول بعد نهاية حملات التمويل الجماعي ICO او Initial Coin Offering.

التكنولوجيا الجديدة في فينتيش FinTech :

في الأيام الخوالي، استخدم الأفراد والمؤسسات اليد الخفية للسوق، ممثلة بوظيفة التشوير السعرية لاتخاذ القرارات المالية. التقنيات الجديدة، مثل تعلم الآلة، التحليلات السلوكية التنبؤية والتسويق القائم على البيانات، سوف يأخذ تخمين العمل و ازالة الخدع من اجل اخد القرارات المالية. من اجل قرارات مالية للمستخدمين و التجار. وعلى الجانب الخلفي، ستساعد تحليلات البيانات المحسنة عملاء المؤسسات على زيادة صقل قراراتهم الاستثمارية وفتح فرص جديدة للابتكار المالي.

مستخدمي الفينتيش FinTech :

من الذي يستخدم الفينتيش FinTech؟ هناك أربع فئات واسعة:

B2B البنوك و عملائها المهنيين.

B2C للشركات الصغيرة و المستهلكين.

ومن شأن الاتجاهات نحو الخدمات المصرفية المتنقلة وزيادة المعلومات والبيانات والتحليلات لتكون أكثر دقة ولامركزية من اجل الوصول الى تهيئ فرصا لجميع المجموعات الأربع للتفاعل بطرق لم يسبق لها مثيل.