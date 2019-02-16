نهاية الأموال الحكومية

ملاحظة: تشير هذه المقالة إلى بعض الأشياء التي يمكنك فعلها بإستخدام العملات الرقمية، ويشمل هذا بعض الأشياء الغير قانونية ، و حرصا منا على إعلام قراءنا بكل شيء. فإننا نخبر أن مقالتنا هذه ليست بأي حال من الأحوال دعوة أو تحريضا على خرق القانون.

أعتقد أن التجربة التي يقدمها كل من البيتكوين Bitcoin والعملات الرقمية cryptocurrencies هي بداية نهاية الأموال التي تصدرها الحكومة. حيث إن مفهوم المال وعلاقتنا به لعقد من الآن سيكون مختلفًا تمامًا عما هي عليه اليوم هذه العلاقة وهذا المفهوم. و الأشخاص الذين يلقفون هذا التحول التكنولوجي ببطء سوف يفوتهم على ما أعتقد أكبر حدث وهو إعادة توزيع الثروة بشكل مختلف بين البشر.

ما يجعلني أعتقد أن تجربة العملات الرقمية البديلة للمال التقليدي هي مستقبل المال سبب بسيط : وهو أنه بالفعل لا توجد وسيلة لإنهائها. وهي تعمل في سوق تنافسية للفوز بالمستخدمين وجذبهم إلى سوقها. حيث يمكن القيام بأشياء من خلال العملات الرقمية والتي لا يمكنك القيام بها بالأموال التي تصدرها الحكومات. والعكس ليس صحيحا.

على مدار التاريخ البشري ، اعتمد أسلافنا على استراتيجيتين بديلتين للتوسع الإجتماعي حيث إنتقلنا إلى ما بعد المجتمعات القبلية لبناء مدن وبلدان وإمبراطوريات:

يكافئ التعاون الأفراد الذين يتسمون بالكرم والتعاطف. الإستغلال يكافئ الأفراد الذين لديهم ميول إجتماعية. من منظور نظرية الألعاب ، في بيئة تتمتع بموارد وفيرة ، يعد التعاون هو الإستراتيجية المثلى للفوز بالنسبة لكل من الأفراد وكذلك الجماعات. لكن قواعد اللعبة تتغير عندما نتعامل مع شيء نادر وغير موجود بكثرة. فعندما تتضاءل الموارد ويكون العمل غير كاف ، فإن الإستغلال يمكن أن يكون إستراتيجية الفوز على المدى القصير بالنسبة للفرد ، على حساب أولئك الذين يقعون ضحية.

لقد وُلِدَت الأموال التقليدية في عهد ندرةٍ وكسادٍ كبيرين و في عهد الحرب العالمية الأولى والثانية. لأن الحروب مكلفة ماديا ، وقد أنفقت الكثير من إحتياطيات الذهب التي تدعم الأموال الورقية المتداولة في تمويل الحروب وإعادة البناء بعد ذلك. لذلك تخلت الحكومات حول العالم تدريجياً عن معيار الذهب ، منهية قابلية تحويل النقود الورقية إلى الذهب.

فلم تعد هناك حاجة إلى إحتياطي ذهبي يدعم النقود الورقية ، فالحكومات لديها القدرة على خلق المال من فراغ ، وتغيير معدلات التضخم حسب الرغبة ، وفرض المزيد من الرقابة التنظيمية على المواطنين الذين اضطروا لإستخدام الأموال الورقية بواسطة القانون.

تحولت الآلية الرئيسية لتوليد الدخل لمعظم المؤسسات الحكومية من مشاريع القيمة المضافة إلى إستغلال المواطنين ، التضخم ، والضرائب ، والتلاعب بأسعار الفائدة ، وأنواع مختلفة من القيود المفروضة على رأس المال والأجور والأسعار.

إن مشكلة الثقة في كيان مركزي مع إحتكار تم فرضه قانونياً في مجال صناعة النقود هو أن ثقتنا تتعرض حتمًا للتلاعب والخيانة والتحايل. حيث تستخدم الحكومات أموالاً طائلة في مشاريع غير مربحة ، من بناء مراحيض ذهبية في القصر الرئاسي إلى قصف دول أخرى. وبالتالي فإن أموالنا تفقد قيمتها. وأسعار الأشياء ترتفع في المقابل.

إن تصميم العملات الرقمية عكس ذلك تماما ، حيث يتم التعامل مع مشكلة الثقة من خلال اللامركزية في صناعة هذه العملات . و شفافية البلوكتشين blockchain وأدوات التشفير تمكّن المستخدمين من التحقق من أن كل شيء يعمل على النحو المنشود دون الحاجة إلى الوثوق بأي مشترك ومستخدم في الشبكة. وتم تصميم حوافز لجميع المستخدمين حتى يتم مكافأة التعاون وإستغلال محاولات المعاقبة.

وُلدت البيتكوين وعاشت في بيئة قاسية حيث أقدمت الحكومات في جميع أنحاء العالم على سن قوانين مناقضة من أجل منع المنافسة في السوق الحرة في المال. وتم تجريم إصدار هذه العملة الجديدة من قبل الشركات الخاصة. تغلب ساتوشي ناكاموتو Satoshi Nakamoto, مخترع (بيتكوين) ، على هذه العقبة بإستخدام إسم مستعار ، فأخفى هويته بعناية ، وصمم البيتكوين كشبكة ند للند من غير أي وسيط أو نقطة فشل موثوقة.

“الحكومات جيدة في قطع رؤوس الشبكات التي تسيطر عليها مركزيا مثل Napster، لكن شبكات P2P مثل Gnutella و Tor تحتفظ بشبكاتها الخاصة.” كما قال ساتوشي ناكاموتو

بعد البيتكوين ، ظهرت الآلاف من العملات الرقمية البديلة في العقد الماضي ، ومن المستحيل إنهاؤها جميعًا.

اليوم ،نحن نعيش في عالم يجب أن يتنافس فيه الجميع العملات الورقية والعملات الرقمية في سوق حرة لكسب المستخدمين المستثمرين من خلال تطوير الميزات التي تجعل الأموال تقدم فائدة للمستخدمين النهائيين : وهي وسيط للتبادل ، وتخزين القيمة ، وقابلية التبديل ، وقابلية التوسع ، وتجربة المستخدم . هذه الطبيعة التنافسية في خلق المال لا تختلف عن أي صناعة أخرى ، من الملابس إلى السيارات.

قدمت لنا البيتكوين التكنولوجيا التي نحتاجها لإنهاء الظلم والتسلط الذي طالنا من العملات المركزية التقليدية

الخطوة المنطقية التالية هي الفصل التام بين المال والدولة أي الحكومات ، إلا إذا كانت العملات التي تصدرها الدولة قادرة على التنافس مع العملات الرقمية المبنية على أساس الجدارة والإستحقاق وهذا ما لا يقبله عاقل.

قد يبدو هذا وكأنه خيال علمي فقط ، ولكن معظم الناس اليوم يستخدمون العملات الرقمية cryptocurrencies و يمكن دفع فواتير بطاقتنا الائتمانية من خلالها .

نقوم بتخزين مدخراتنا. دفع مرتبات عملائنا وتعويض أعضاء فريقنا. تسوية الديون فيما بيننا .كلها أشياء متاحة من خلالها وتقدمها بشكل أسرع وأكثر خصوصية.

كما قلنا لا توجد وسيلة لإنهاء صناعة العملات الرقمية القابلة للبرمجة. سياساتها النقدية غير قابلة لإنتهاء الصلاحية. لا يمكن مصادرتها، لا يمكن تتبعها إذا تم إتخاذ الإحتياطات ، ولا يمكن أن تخضع للأعباء التنظيمية التي تصيب المستخدمين.

هناك أشياء يمكنك القيام بها من خلال العملات الرقمية والتي لا يمكنك القيام بها مع العملات الورقية والمعدنية

يمكنك كتابة العقود الذكية دون أجر للمدفوعات المشروطة. هكذا سوف تصبح أكثر أهمية مع التطور الذي يشهده مجال الذكاء الإصطناعي .

يمكنك شراء الأدوية عبر الإنترنت. فهو أمر آمن ومريح مثل التسوق في موقع Amazon.

يمكنك الحفاظ على الخصوصية المالية التامة دون الإعتماد على أي شخص آخر غير نفسك.

يمكنك التدخل وابداء الرأي في قوانين مراقبة رأس المال.

يمكنك تجنب دفع الضرائب.

كل هذه المزايا القوية تعني أنه لا بد من أن تحل العملات الرقمية محل النقود الحكومية الأضعف بكثير كما هو عليه الأمر الآن. سيكون لهذا تأثير إجتماعي وسياسي عميق. وبدون القدرة على خلق المال من خلال إفتعال التضخم أو فرض ضرائب على المواطنين بشكل فعال ، سيتعين على الحكومات خفض الإنفاق وخفض التمويل على المشاريع غير المنتجة والمبذولة. وقد تصبح الحروب غير محتملة بسبب المخاطر الثقيلة والأعباء المالية التي تحملها.

على الجانب الآخر ، قد تصبح برامج الضمان الإجتماعي والرعاية الإجتماعية غير مقنعة. فقد يتعين علينا البحث عن وسائل بديلة للعناية ببعضنا البعض ، بدلاً من الإعتماد على شبكات الأمان التي تديرها الحكومة. أملي هو أن الطبيعة التعاونية لشبكات العملات الرقمية سيساعد على بقاء الأفضل فينا

كل العملات الرقمية هي على خلاف العملات الورقية الحكومية من حيث التضخم هي أقل ومع إزدياد عدد الأشخاص ، ترتفع قيمة الوحدات الحالية للعملات نتيجة القوة الشرائية. ومن ثم ، فإن الإنتقال من “fiat” إلى “cryptocurrency” سيأتي حتمًا مع حدث نقل جماعي للثروة. إنها فرصة لمرة واحدة في العمر لجيلنا للإستفادة من هذه الحركة ، ونأمل أن نغير العالم نحو الأفضل.

أملي هو أن هذه الحركة المفترضة ستحول الثروة من النفط والأثرياء الذين يثرون أنفسهم عن طريق إستغلال أولئك الذين يقدرون على التعاون. وسوف تتدفق الثروة الجديدة إلى أولئك الذين يقدرون الحرية والسيادة والتقدم العلمي والجدارة.

المصدر medium

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