استبدل تويتر وفايسبوك بموقع Belacam الاجتماعي , واربح التوكن الخاص بهم مجاناً

إن Belacam هو موقع تواصل إجتماعي حيث تحصل على أموال مقابل إنشاء ومشاركة المحتوى الذي يستمتع به الآخرون. يحمل كل “اعجاب” طرفًا بقيمة $ 0.03 – $ 0.10 ، لذا فإن كل “إعجاب” تحصل عليه يعني أن شخصًا آخر يتمتع بصورتك. عندما تعطي شخصًا آخر إعجابًا ، فإنك تقبله لمشاركة محتواه أيضًا. إنه إقتصاد يعتمد على التفاعلات الإجتماعية .

سواء كان الدافع وراءه حسن النية ، أو التمتع الصادق ، أو بعض المزايا الإقتصادية التي نقدمها إلى الأشخاص الذين يقدمون إبداءات الإعجاب ، فإن أكثر من 10000 دولار تم تمريرها حول الموقع إلى منشئي المحتوى. هذا ما يزيد عن 250،000 إعجاب في أول 3 أشهر من التشغيل.

تقود Belacam صعود أصحاب المشاريع الصغيرة في جميع أنحاء العالم. مع Belacam ، يمكن لأي شخص كسب بضعة دولارات إضافية يوميًا من خلال مشاركة صوره الأصلية الخاصة. إنه يجعلك تتساءل: لماذا تقوم بنشر صورك مجانًا على مواقع مثل Instagram مرة أخرى؟

أفضل جزء عن Belacam هو أن المحتوى الأصلي والصور هي التي تحقق أكثر من غيرها. لا توجد إعلانات أو إعلانات ترويجية مدفوعة لشركات لأن لا أحد يرغب في تقديم هذه النصائح. بدلاً من ذلك ، يرتفع المحتوى عالي الجودة إلى الأعلى ، مما يؤدي إلى إنشاء موقع وسائط إجتماعية أنظف وأكثر دقة. إنه إقتصاد وسائل الإعلام الاجتماعية في Belacam.

رابط العملة في كوين ماركت كاب : https://coinmarketcap.com/currencies/belacoin/#markets

(للتحفيز) رابط لحساب شخص تشيكي في الموقع حسابه مفعل منذ شهرفقط شاهد ارباحه : https://www.belacam.com/user/serrgl

العملة مدرجة على ثلاث منصات وهي ( Mercatox – OOOBTC – CoinExchange )

قم بالتسجيل بالموقع وتفعيل حسابك من الإيميل : https://www.belacam.com/

أو تطبيق اندرويد على غوغل بلاي : https://play.google.com/store/apps/details?id=io.inc.belacam

قم بتفعيل حسابك من الإيميل .

قم بتغيير صورتك الشخصية و ابدأ بنشر أولى مشاركاتك وابدأ بالربح .

ملاحظات :

تقديم محتوى جيد سينعكس إيجابا ويزيد أرباحك .

وصل سعر العملة عند إرتفاع السوق لأكثر من نصف دولار .

لايوجد حد أدنى للسحب تستطيع السحب فورا .

ممنوع السبام .

هذا أول شرح عربي للموقع

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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