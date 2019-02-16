5 نصائح للمبتدئين لحماية البيتكوين و العملات الرقمية الخاصة بك من السرقة

تهدف عملة البيتكوين إلى جعل عملية نقل الأموال عبر الإنترنت أمرًا سهلاً للغاية، ولكن مع هذه السهولة تأتي المخاطر، فهناك الكثير من الطرق التي يمكن لشخص ما أن يأخذ بها أموالك أو يتتبع إنفاقك أو ينتهك خصوصيتك.

لحسن الحظ، هناك بعض الإجراءات المباشرة التي يمكنك اتخاذها لحماية عملتك الرقمية والحفاظ على عادات الإنفاق الخاصة بك. فيما يلي أهم خمس نصائح للمبتدئين لحماية عملات البيتكوين الخاصة بك:

إذا كانت المحفظة التي تستخدمها لتداول البيتكوين تحتوي أيضًا على استثماراتك من البيتكوين على المدى الطويل، فستكون مدخراتك عرضة لأنواع مختلفة من إساءة الاستخدام.

لا يوجد حد لعدد عناوين البيتكوين (أو المحافظ) التي قد يمتلكها شخص واحد.

لذلك، يمكنك بسهولة الحصول على محفظة منفصلة مخصصة للتداول و محفظة أخرى للتخزين والاستثمار على المدى الطويل.

في الآونة الأخيرة، كان هناك العديد من حالات الاختراق لـ منصات تداول العملات الرقمية والتي تسببت بسرقة جميع العملات الرقمية في المنصة.

في حين أن منصات التداول تعد ملائمة وسهلة للاحتفاظ بالعملات، ولكن يجب استخدامها فقط كحساب للتداول والمضاربة والتخزين على المدى القصير فقط.

تذكر، أن العملات الرقمية وعملة البيتكوين لا يعملان مثل بطاقة الائتمان. إذا خسرت المال عن طريق الاحتيال، فستخسره إلى الأبد وليس هناك أحد يمكنك مطالبته باسترداد الأموال. يمكنك دائمًا الاتصال بالشرطة ولكن من غير المرجح أن يتمكنوا من استعادة عملات البيتكوين الخاصة بك.

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تذكر – لا تشارك أبداً مفاتيحك الخاصة مع أي شخص آخر. إذا كان عنوان محفظتك (أي مفتاحك العام) يعادل رقم حسابك المصرفي، فإن مفتاح المحفظة الخاص بك هو الرقم السري الخاص بك.

بفضل التحليل الدقيق، من الممكن تحديد محفظات البيتكوين التي يُحتمل أن يمتلكها الشخص نفسه بسبب سجل معاملاته.

إذا كان لديك محفظة “للتداول” ومحفظة “للتخزين”، فستوفر المعاملات المنتظمة بين الاثنين إشارة واضحة جدًا للمتطفلين والتي تمثل أحدها يمتلك مبلغ أكبر من الأخرى.

إذا وضعنا الأنشطة غير القانونية جانباً، فهناك سبب شرعي لإخفاء تلك العلاقة، حيث يمكن أن تسمح لشخص ما بالتحقيق في عدد البيتكوين التي تملكها وهو أمر يجب أن يظل خاصًا. هل سوف تكشف عن كل التفاصيل المالية الخاصة بك لشخص غريب؟

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أفضل طريقة لإخفاء العلاقة بين محافظك هي تحويل الأموال بينهما عبر خدمة الخلط (Mixing Services).

حتى إذا احتفظت ببيتكوين في محفظة مخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإنك تظل عرضة للهجوم. تقوم تطبيقات محفظة البيتكوين “Bitcoin wallet” بحفظ بياناتها في موقع يمكن التنبؤ به، وبالتالي فهي معرضة بشكل خاص لهجمات (Trojan).

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تم الإبلاغ عن مثل هذه الهجمات من قبل مستخدمي البيتكوين. من الحلول الشائعة الحفاظ على تخزين مفتاح المحفظة الخاص بك جهة غير متصلة بالإنترنت كطبقة إضافية من الحماية. يمكن أن يكون ذلك عبر رمز “QR” مطبوع على ورقة أو ملف نصي عادي مخزّن على شريحة USB.

إذا كنت تريد نقل البيتكوين من محفظة غير متصلة بالإنترنت إلى شخص ما / مكان آخر، فستحتاج أولاً إلى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو إدخال مفتاح المحفظة الخاص يدويًا إلى تطبيق مثل البلوكشين. بمجرد أن يقوم التطبيق بعرض رصيد محفظتك، ستتمكن من نقل وحدات البيتكوين إلى عنوان المحفظة الذي تختاره.

كإجراء إضافي، يمكنك تشفير مفاتيحك الخاصة بحيث إذا تم اكتشافها، فإنها ستكون عديمة الفائدة بدون كلمة مرور التشفير – فقط لا تنس كلمة المرور!

بينما كانت النصائح الأخرى في هذه القائمة تدور حول حماية ثروة العملات الرقمية والبيتكوين من الآخرين، فإن هذه النقطة تدور حول الحماية ضد نفسك.

إذا افترضنا أنك تستخدم برنامج على سطح المكتب لتخزين البيتكوين، فيجب أن يكون هناك خيار لعمل نسخة احتياطية من محفظتك (محفظتك). مرة أخرى، سوف تختلف التعليمات حسب العميل الخاص بك.

باستخدام هذه الميزات، سيتم حفظ المفتاح العام والخاص للمحفظة في ملف. هذا كل ما تحتاج إليه أي محفظة بيتكوين لاسترداد رصيدك، حيث يتم تخزين القيمة الفعلية المرتبطة بعناوين البيتكوين كبيانات على سلسلة الحظر، وليس في تطبيق المحفظة.

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بمجرد أن يكون لديك ملف يحتوي على مفاتيح المحفظة، يمكنك وضع هذا في أي مكان: فلاش USB أو CD أو حتى على ورق ..إلخ.

يمكنك حتى تخزين هذه الملفات على نظام النسخ الاحتياطي القائم على السحابة مثل Dropbox والذي يوفر موثوقية قوية للبيانات. ومع ذلك وبالنظر إلى عدم وجود نظام سحابي آمن بنسبة 100٪ سيكون من الحكمة تشفير مثل هذه البيانات قبل التحميل، فإن تطبيق “Truecrypt” هي إحدى هذه الأدوات التي يمكنها تشفير ملفات المحفظة.

شيء اخر…

مثال آخر لمحفظة التخزين البارد الآمنة هو شيء يسمى “المحفظة العقلية”. هذا في الأساس هو مزيج سري من الكلمات والأرقام التي تحملها في رأسك. عندما تقوم بإدخال عبارة المرور الخاصة بك في موقع مثل “brainwallet” فسوف يقوم بإظهارها حتى تتمكن من الحصول على مفتاحك الخاص.