كيفية شراء البيتكوين عن طريق الباي بال PayPal ؟ يعلم الجميع أن بايبل PayPal هي البنك الإلكتروني الأكثر شعبية لتخزين الأموال والقيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت. لذلك سيكون من الملائم أن تشتري البيتكوين Bitcoin بأموال PayPal الخاصة بك ، أليس كذلك؟ لكن للأسف ، الوضع ليس بهذه البساطة. إذا كانت هذه هي طريقة الدفع الوحيدة ، فيجب التفكير في بعض البدائل ، على سبيل المثال ، بطاقات الائتمان, أو عبر الحوالات المصرفية و طرق اخرى عير بايبل PayPal. لهذا سنوضح لك كيفية شراء البيتكوين Bitcoin عن طريق بايبل PayPal مع اطلاعك على مختلف الخيارات التي ستساعدك على ذلك.

سوف نتطرق في مقالتنا إلى أفضل طرق شراء البيتكوين عن طريق الباي بال PayPal.

أفضل طرق شراء البيتكوين عن طريق الباي بال PayPal

منصة VirWoX

يشتق VirWoX من العبارة Virtual World Exchange. ويعتبر المكان الأكثر شعبية ل شراء البيتكوين عن طريق الباي بال PayPal و لكن لا يمكنك القيام بعملية التبادل في هذه المنصة مباشرة .حيث هناك خطوة انتقالية تحتاج المرور عبرها. حيث عليك اولا شراء Second Life Lindens ، وهو نوع من العملات الافتراضية المستخدمة في العالم الافتراضي. ثم تحويلها إلى البيتكوين. تبدو و كأنها طريقة مزعجة، إلا أنها الطريقة الوحيدة الآمنة للحصول على البيتكوين Bitcoin عن طريق الدفع باستخدام PayPal.

Second Life هي لعبة محاكاة عالمية أنشأها Linden Lab. لديها أكثر من مليون مستخدم وعملة افتراضية تسمى دولار ليندن أو (Second Life Linden (SLL على الرغم من أنها تشبه لعبة فيديو عادية ، إلا أنها أكثر من ذلك بكثير. حيث أنها في عام 2015 وحده ، حققت إجمالي ناتج محلي يبلغ 500 مليون دولار ، وهو أكثر من اقتصاد بعض البلدان الصغيرة.

VirWoX هو المكان الذي يمكنك فيه تحويل أموالك إلى SLL وغيرها من العملات والرموز الافتراضية المشابهة. ثم يمكنك تحويل SLL إلى البيتكوين Bitcoin على نفس المنصة.

قد ترغب أيضا في أن تسأل لماذا لا توجد طريقة مباشرة وسهلة لشراء بيتكوين من خلال PayPal . حسنًا ، السبب الأول هو أن هناك العديد من حالات رد المبالغ المدفوعة من المحتالين الذين يشترون البيتكوين باستخدام PayPal ثم يدعون أنهم لم يتلقوا أي شيء. حيث من خلال القيام بذلك ، يمكنهم الحصول على البيتكوين Bitcoin و على محفظة آمنة دون إنفاق أي أموال ورقية.

إلا أنه توجد طريقة سهلة و مريحة تسمح بهذا الإجراء ، سوف نستخدم VirWoX . و هذه اهم الخطوات التي عليك اتباعها :

قم بالتسجيل على VirWoX وقم بإيداع USD أو EUR من حساب PayPal الخاص بك.

اشتري عملة SLL من أموالك المودعة في PayPal .

اشتري البيتكوين بعملة SLL الخاص بك.

حول البيتكوين إلى محفظة بيتكوين Bitcoin آمنة.

على الأرجح ستحبطك هذه الطريقة لأن حدود الإيداع اليومية والشهرية مع بايبال PayPal منخفضة جدًا ( 99 دولارًا ). لكن لا تقلق! هذه الحدود هي فقط للمبتدئين. سترتفع بمرور الوقت .

واحدة من أبرز عيوب هذا الخيار لها علاقة بالرسوم. أنت تجري سلسلة من المعاملات ، وليس هناك طريقة لتجنب الرسوم العالية. إلى جانب ذلك ، هناك رسوم PayPal التي تأتي مباشرة من المحفظة الإلكترونية. لا يمكننا إخبارك بحجم الرسوم والعمولات بالضبط حيث أن VirWoX يقوم بتحديثها بانتظام ، ولكن يمكنك أن تتوقع خسارة حوالي 10٪.

من ناحية أخرى ، فإن منصة VirWoX قديمة جدًا وتعتبر الأكثر موثوقية ل شراء البيتكوين عن طريق الباي بال PayPal. والخبر السار هو أن هذه المنصة متاحة في جميع أنحاء العالم.

بعض الناس يشعرون بالارتباك ويعتقدون أنهم يستطيعون شراء البيتكوين عن طريق الباي بال PayPal في بورصة Coinbase الشعبية. لكن للأسف ، هذا غير ممكن – كل ما يمكنك فعله في Coinbase هو بيع البيتكوين Bitcoin لحساب PayPal.

في الوقت الحالي ، لا يمكن لأي منصة أن تتنافس مع VirWoX عندما يتعلق الأمر بشراء سريع وآمن وموثوق للبيتكوين Bitcoin ب PayPal. صحيح أن هناك خيارات أخرى ، ولكن نسبة الخطر تكون فيها أعلى .

LocalBitcoins هو وسيلة أخرى شعبية لشراء بيتكوين ب PayPal. ومع ذلك ، لا نوصي باستخدام هذه المنصة لمثل هذه المعاملات لأن رسوم التحويلات تكون أعلى بكثير مقارنة ب VirWoX.

LocalBitcoins هو نظام نظير إلى نظير P2P ، مما يعني أنك تشتري مباشرة من الأشخاص من حولك وتختلف الظروف من شخص لآخر. وهذا يعني أيضًا أنه يمكنك الوقوع في عملية احتيال ، لذلك يجب أن تكون حذراً للغاية مع من تتعامل معه. LocalBitcoins هو المكان الافتراضي الذي يسمح للمشترين والبائعين بالالتقاء والتبادل بسهولة العملات الرقمية المشفرة مقابل المال. وكذلك يمكنك الاستفادة من حلول الضمان الخاصة بهم ، والتي تضيف الأمان إلى معاملاتك.

ينشر الأشخاص إعلانات ويجب أن يمروا بها لمعرفة ما يناسب احتياجاتك. كن مستعدًا لدفع الكثير عند الشراء على LocalBitcoins باستخدام PayPal. وعندما نقول أكثر ،اي إلى ما يصل إلى 100 ٪ أعلى من المعدل الحالي لل BTC / USD وأكثر من ذلك. دعنا نراجع بعض العروض بالمعدل الحالي.

أولاً ، يجب أن يكون لديك حساب LocalBitcoins . عملية التسجيل سهلة للغاية.

ثم يمكنك بدء عملية البحث. لا تنس أن تختار بايبل PayPal كطريقة دفع.

بمجرد العثور على إعلان مناسب لك ، يمكنك النقر فوق “شراء” لقراءة الشروط والتحقق من حالة البائع. كما يمكنك التحقق من حساب المستخدم وتعليقاته من خلال النقر على اسمه.

بمجرد العثور على شخص ما على استعداد لبيع بيتكوين وفقًا للشروط الصحيحة ، يمكنك إرسال طلب تبادل عن طريق تحديد مبلغ الإنفاق وكتابة رسالة اختيارية.

هي منصة خدمات تقدم بطاقات إفتراضية و بلاستيكية لسحب البيتكوين . والخبر السار هو أنه يمكنك شراء هذه البطاقات بالمال ب PayPal الخاص بك. و هذا الدليل المختصر لفعل ذلك :

ا ذهب إلى Wirex ، وقم بالتسجيل وطلب بطاقة جديدة.

أضف بطاقتك إلى حساب PayPal الخاص بك.

للقيام بذلك ، يجب أن يكون لديك 3 دولارات على الأقل في رصيدك بحيث يمكن أن يقوم PayPal بتحصيل رسوم منك. بعد القيام بذلك ، يجب عليك العثور على رمز PIN المكون من أربعة أرقام على حساب Wirex. يجب عليك استخدام هذا الرمز للتحقق من بطاقتك على Paypal.

قم بإيداع النقود في حساب PayPal الخاص بك.

حول الأموال من PayPal إلى حساب Wirex الخاص بك.

اشتر البيتكوين Bitcoin من خلال حساب Wirex الخاص بك.

قد تستغرق العملية بأكملها ما يصل إلى 10 أيام ، لذلك يجب عليك التحلي بالصبر.

و هي منصة تعمل بنظام نظير إلى نظير P2P مثل LocalBitcoins على الرغم من أنها أقل شعبية. يجب عليك التسجيل بها ، واختيار خيارات الدفع الخاصة بك (والتي تشمل PayPal) ، والبحث عن البائعين و إكمال المعاملة.

منصة Cryptonit

هو منصة تبادل أقل شعبية . حبث تسمح لك لشراء بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية المشفرة ب PayPal ، وبطاقات الائتمان ، وغيرها من وسائل الدفع. ومع ذلك ، يجب أن تمر عبر إجراء التدقيق الذي قد يستغرق مدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة. سيُطلب منك تقديم ما يلي:

صورة من الهوية الخاصة بك.

صورة لمشروع قانون أو اتفاقية تأجير

صورة لك تحمل الوثائق المذكورة أعلاه. بدلاً من ذلك ، يمكنك الموافقة على إجراء دردشة فيديو عبر Skype معهم.

بمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك فقط التداول على منصتهم الخاصة والحصول على أموالك في محفظة بيتكوين Bitcoin. الشيء العظيم في Cryptonit هو أن لديهم رسوما منخفضة.

لقد ذكرنا اهم المنصات التي تقدم خدمات نظير إلى نظير P2P حيث يمكنك شراء البيتكوين عن طريق الباي بال PayPal، وهما LocalBitcoins و Paxful. ومع ذلك ، فهي ليست الوحيدة. يمكنك الانتقال إلى Meetup.com ، وهي خدمة وسائط اجتماعية ،تمكنك من البحث عن مجموعات بيتكوين. و الالتقاء وجهاً لوجه مع شخص على استعداد لبيع بيتكوين في منطقتك مقابل سعر جيد. يمكنك شراء بيتكوين مقابل مبالغ نقدية أو إجراء بعض الصفقات ب PayPal.

لخلاصة القول ، هنا جدول مقارنة جميع الخيارات المتاحة امامك ل شراء البيتكوين عن طريق الباي بال PayPal :

لقد راجعنا جميع الخدمات والتبادلات والأساليب التي يمكنك استخدامها ل شراء البيتكوين عن طريق الباي بال PayPal، والآن حان دورك لاختيار أنسبها لك.