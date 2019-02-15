أسواق العملات المشفرة تتداول مع خسائر طفيفة، بينما تُغلق أسواق الذهب بانخفاض قليل

تام شمس - الجمعة 15 فبراير 2019 03:59 صباحاً - الخميس ١٤ فبراير - يتم تداول مع معظم العملات المشفرة الرئيسية بشكلٍ جانبي، ينما يشهد عدد قليل منها خسائر طفيفة. وتسجّل الأسواق إشارات متضاربة حتى وقت النشر، وفقًا لبيانات من كوين ٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد انخفضت العملة الرقمية الرائدة بيتكوين (BTC) بشكل طفيف بنسبة ٠,١٩ في المئة خلال اليوم، وتم تداولها القرب من ٣٦٢٠ دولارًا في وقت النشر. وعلى مدار الأسبوع الماضي، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة ٦,٣٨ في المئة، في حين كانت خسائرها الشهرية أكثر من ٢ في المئة.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

أما إيثريوم (ETH)، التي استعادت مكانتها كأكبر عملة ثانية من حيث القيمة السوقية في ١١ فبراير، فقد تراجعت بنسبة ٠,٣١ في المئة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ويتم تداولها عند حوالي ١٢١,٧٥ دولارًا في وقت النشر. وتبلغ القيمة السوقية لإيثريوم حاليًا حوالي ١٢,٧ مليار دولار، أي ما يقرب من ٢٠٠ مليون دولار أكثر من ريبل (XRP).

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

حيث ارتفع الزوج على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية بنسبة ٠,٠٧ في المئة ويتم تداوله بسعر ٠,٣٠٣ دولار في وقت النشر. يظهر الرسم البياني الأسبوعي للعملة البديلة ارتفاع سعرها بنسبة ٣,٨٣٪. فبعد انخفاضها إلى قاعها الأسبوعي عند ٠,٢٩١ دولار في ٨ فبراير، شهدت ريبل ارتفاعًا معتدلًا في السعر.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وبالأمس، قدمت شركة ريبل، وهي الشركة وراء توكن XRP، تحديثًا رئيسيًا لشبكة ريبل ليدجر الإصدار ١.٢.٠، والذي يتضمن الآن عددًا من تعديلات الشبكة، بما في ذلك تعديل MultisignReserve و fixTakerDryOfferRemoval وfix١٥٧٨.

كانت نيم هي الرابح الأكبر على مدار اليوم، بعد أن ارتفعت بنسبة ٤ في المئة ويتم تداولها حول ٠,٠٤٢ دولار في وقت النشر. بينما انخفض سعر بيتكوين كاش (BCH) بنسبة ٠,٢٥ في المئة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند ١٢٢,٢٥ دولارًا.

وإجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الـ ٢٠٧٢ على قائمة كوين ماركت كاب هو حوالي ١٢٠ مليار دولار في وقت النشر، حيث انخفض إلى مستوى ١١٩,٨ مليار دولار خلال اليوم. ويبلغ حجم التداول اليومي لجميع العملات المشفرة حوالي ١٩,٦ مليار دولار.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى شهر. المصدر: كوين ماركت كاب

وفي أسواق السلع، أغلقت عقود الذهب الآجلة بمستوى منخفض مع استمرار المخاوف بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. حيث خسر ذهب أبريل أقل من ٠,١ في المئة ليغلق عند ١٣١٣,٩٠ دولارًا، بانخفاض ٠,٤ في المئة على مدار الأسبوع.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت عملاقة الخدمات المصرفية الأمريكية جي بي مورغان تشيس (JPM) عن إطلاقها لعملتها الخاصة التي يطلق عليها اسم "جي بي إم كوين" والتي تهدف إلى زيادة كفاءة التسوية، في البداية ضمن ثلاث من عمليات الشركة. وسوف تركز العملة الجديدة في البداية على التسويات الدولية من قبل الشركات الكبرى، مما يساعد على تسريع المعاملات التي تستغرق يوم أو أكثر باستخدام خيارات موجودة مثل SWIFT.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في وقتٍ سابق اليوم، قال باري سيلبرت، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة دييتال كارنسي جروب وغراي سكيل إنفستمنتس، إن غالبية التوكنات الرقمية لن يكون لها قيمة على المدى الطويل. ففي مقابلة هاتفية مزعومة مع سي إن بي سي، قال سيلبرت "أنا لست مؤمنًا بالغالبية العظمى من التوكنات الرقمية وأعتقد أن معظمها سيذهب إلى الصفر. حيث كان كل عرض أولي للعملة تقريبًا ما هو إلا مجرد محاولة لجمع الأموال، ولكن لم يكن هناك استخدام للتوكن الأساسي."