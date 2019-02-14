القبض على 24 شخص في تركيا بتهمة سرقة ملايين الدولارات من العملات الرقمية

ألقت الشرطة التركية مؤخراً القبض على 24 شخصًا يُزعم تورطهم في سرقة حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي من أحد الشركات العاملة في مجال الكريبتو “لم يتم الكشف عن اسمها” في العاصمة التركية “اسطنبول”.
وقد أكدت صحيفة “صباح” اليومية التي نشرت هذه القصة، أن إدارة جرائم الإنترنت في الشرطة ربطت الأموال التي سُرقت من الشركة مباشرة إلى المشتبه بهم لأنهم كانوا يستخدمون لعبة شعبية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت تُعرف باسم “ساحة المعركة” (PUBG) الخاصة بـ PlayerUnknown وذلك للتواصل مع بعضهم البعض.
تم الاستيلاء على الأموال من محافظ الشركة وكميات كبيرة من العملات الرقمية الثلاثة الأكثر شهرة: البيتكوين (BTC) و الريبل (XRP) و الايثيريوم (ETH).
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ووفقاً للتقارير، فقد داهمت الشرطة ثماني مقاطعات تركية مختلفة. في هذه اللحظة، تمكنت الشرطة من استعادة ما يقرب من 10,000 دولار أمريكي نقدًا و 246,000 دولارًا أمريكيًا في صورة عملات رقمية حتى الآن، وهو جزء صغير فقط من الأموال التي تمت سرقتها.
من 24 شخصاً الذين تم اعتقالهم، تم إطلاق سراح شخصين فقط بعد الإجراءات القانونية وتم إرسال 22 مشتبه بهم إلى المحكمة. تم احتجاز ستة من المشتبه بهم في المحكمة وتم الإفراج عن 16 بشكل مؤقت أثناء التحقيق في القضية.
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إن حالات الاختراق مثل هذه للأسف، تحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحالي. على سبيل المثال، تم اختراق منصة “كريبتوبيا” وهو أحد منصات تداول العملات الرقمية، في الشهر الماضي. وغيرها من الاختراقات الاخرى.
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